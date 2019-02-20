«Порошенко надо купить 2 млн голосов»

Петру Порошенко для прохода во второй тур выборов главы Украины придется «купить 2 млн голосов» избирателей. Об этом «Известиям» заявил кандидат в президенты, депутат Верховной рады Евгений Мураев (разные соцопросы, проведенные в начале февраля 2019 года, дают ему от 2,3% до 5,4% голосов). В интервью политик также рассказал о первом шаге, который должен сделать новоизбранный глава государства в отношении Донбасса, о возможных провокациях в Черном море и о реальных причинах запрета наблюдателям из РФ проследить за голосованием. Кроме того, Евгений Мураев объяснил, почему Украина должна стать внеблоковой страной, а решение изменить конституцию было лишь пиаром действующей власти.

— Кандидаты в президенты Украины соревнуются в том, кто предложит «лучший план» для урегулирования в Донбассе. Какой первый шаг, на ваш взгляд, должен сделать новоизбранный лидер, чтобы сдвинуть ситуацию с мертвой точки?

— В первую очередь он должен понять, чего реально хочет Донбасс. На сегодняшний день Петр Порошенко и Служба безопасности Украины полностью узурпировали информацию даже о ходе переговоров. Я считаю, что необходимо провести прямые переговоры с Донбассом и узнать, чего на самом деле хотят жители региона для мирного урегулирования.

Если позиция населения этих территорий не расходится с текстом Минских соглашений, то перво-наперво необходимо устранить внешнюю причину проблемы невыполнения договоренностей. То есть сделать Украину внеблоковым и нейтральным государством после проведения референдума. Я абсолютно уверен, что ни Россия не заинтересована в расширении НАТО за счет Украины, ни Североатлантический альянс не хочет вступления нашей страны в ОДКБ. А для того чтобы снять геополитическое напряжение, нужно стать внеблоковым и нейтральным.

Кроме того, важно провести культурную децентрализацию и похоронить тот раскол за счет передачи решения вопросов на местный уровень. Люди сами решат, на каком языке говорить, по каким улицам ходить и какие праздники праздновать. И третий момент — амнистия и примирение сторон.

— Под занавес срока Петра Порошенко действующая власть пошла на изменения Конституции и внесла в основной закон пункт о стремлении Украины стать частью Евросоюза и НАТО. Каковы реальные цели этого решения?

— Порошенко таким образом показал, что управляет государством. Хотя у нас внешний вектор в развитии государства определяется 18-й статьей первого раздела конституции. При этом данный пункт должен меняться исключительно на всенародном референдуме. Они же внесли изменения в преамбулу, которая определяет, в какой ситуации, при каких условиях и зачем был принят основной закон страны. Поймите, вносить в преамбулу изменения спустя больше, чем 20 лет, — это полная глупость, популизм и часть избирательной технологии Порошенко. Никаких последствий это не имеет. Давайте проанализируем и представим, что мы завтра вступили в ЕС и НАТО. Опять преамбулу менять? А если к моменту, когда мы пройдем все необходимые реформы и начнем удовлетворять ожидания европейцев и членов альянса, уже ни НАТО, ни Евросоюза не будет? Снова править конституцию? Таким образом Порошенко просто попиарился.

— Чем вы объясняете официальный запрет Киева приезжать российским наблюдателям на выборы?

— Дело в том, что в вопросах «демократии» ключи от любого процесса находятся у США. Как только Штаты признают что-то демократичным или нет, к сожалению, это подхватывает Европа. Но могу сказать однозначно, что украинская власть строит не независимое суверенное государство, а такую маленькую «Антироссию». И всё, что направлено на разрыв культурных и исторических связей, принимается на ура. Думаю, что отказ наблюдателям из России — внешний заказ, продиктованный геополитическими монстрами, которые взяли Украину под свой контроль и извне управляют нашим государством.

— Часть экспертов и политиков полагают, что без фальсификаций Петру Порошенко не победить на выборах. Какова вероятность подтасовок 31 марта?

— На сегодняшний день всё зависит от министра внутренних дел Арсена Авакова и его позиции. Если он выполнит обещание и будет пресекать все попытки подкупа, то никакие фальсификации в том объеме, который отделяет Порошенко от стоящего перед ним кандидата, не помогут действующему президенту занять даже второе место. Они могут транслировать любую социологию, которую пишут на коленке в администрации президента. Однако наши исследования не публичного характера, которые не выпускаются СМИ, говорят, что Порошенко даже от Юлии Тимошенко отстает на 10%. Получается, ему надо купить 2 млн голосов, а также применить другие схемы. Подобное утаить невозможно, если МВД будет выполнять свою задачу.

— В конце прошлого года Петр Порошенко устроил провокацию в Черном море. Насколько вероятно повторение подобных событий в преддверии выборов ради повышения рейтинга?

— Я не думаю, что провокации реально повысят его рейтинг. Однако при их помощи можно ввести очередное чрезвычайное положение и попробовать не допустить проведения выборов. Уже неоднократно звучало, что в Керченском проливе могут произойти очередные попытки прорыва. Сейчас Порошенко анонсировал, что через пролив пойдут некие добровольцы. Мне очень интересно, какие могут быть добровольцы в отсутствие разрешения главнокомандующего?

Он, конечно, может попытаться передать эту инициативу в руки «полезных патриотов», но понятно, что это будет очередная инсинуация. Не может простой человек, если ему захочется, прийти, взять военный корабль и пройти акваторию Черного моря. Это однозначно будет санкционированная операция, которая призвана показать страшную картинку, чтобы любыми способами сорвать демократические выборы с целью сохранения власти. Порошено прекрасно понимает, что в правовом поле ему никак не победить. А если проиграет, то ему и вовсе светит уголовная ответственность. Логично, что он будет пытаться всеми способами этого избежать.