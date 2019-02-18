Предвыборный уклад: как именно на Украине добиваются победы Порошенко

До первого тура президентских выборов на Украине остается около полутора месяцев, и избирательная кампания вступает в горячую фазу. Еще задолго до начала работы штабов эксперты авансом назвали нынешние выборы самыми грязными в истории Украины. И вряд ли они ошиблись: четыре с половиной десятка кандидатов, «внезапные» уголовные дела, открытая скупка голосов властью в немыслимых масштабах . С помощью каких методов украинская власть пытается добиться победы действующего президента страны Петра Порошенко, разбирались «Известия».

Деньги

6 февраля украинское правительство одобрило г лавное ноу-хау нынешней зимы — выплату субсидий на жилищно-коммунальные услуги наличными деньгами (прежде сумма субсидии автоматически указывалась в квитанции, покрывая часть положенного к оплате) . Новый порядок стартует буквально 1 марта.

Вообще о монетизации субсидий и правительство, и профильное министерство говорили уже давно. По плану — семьи, обратившиеся за субсидиями с начала 2019 года, должны были получать их на специальный счет. На руки эти средства на выдаются, но проходят через счет, а соискатель получает СМС-сообщение о том, сколько ему еще необходимо доплатить. С 1 мая этот порядок должны были распространить на основную массу получателей. С 1 октября должен был заработать еще один уровень экономии.

Если домохозяйства за отопительный сезон использовали коммунальных услуг на сумму меньшую, чем это положено по минимальным нормам потребления, то разницу государство обязалось им выдавать наличными деньгами. Последнее, конечно, из области фантастики — нормы на Украине и так уже меньше минимальных. Чтобы сократить потребление еще сильнее, необходимо серьезно инвестировать: ставить счетчик тепла, утеплять квартиру, и так далее. Тем, у кого есть на это деньги, субсидии не положены.

Выборы_украина_1 Квитанция за оплату коммунальных услуг, Украина Фото: РИА Новости

Однако уже в январе (по всей видимости, с оглядкой на предвыборные рейтинги) схему было решено изменить. В частности, старт выплат субсидий на карты основной массе получателей решили передвинуть с мая на март. Вроде и всего два месяца, но на самом деле разница с первоначальным замыслом огромна. Передвижка означает, что впервые эти деньги люди получат перед первым туром выборов. А потом еще раз — уже перед вторым.

Учитывая, что средний размер субсидии достигает 1,5 тыс. гривен (3,6 тыс. рублей) в месяц, а количество ее получателей — примерно 4 млн домохозяйств, то речь идет о 6 млрд гривен (14,7 млрд рублей) каждый месяц. 12 млрд гривен (29,4 млрд рублей) за март–апрель — это бюджетные средства. Но получается, что они становятся уже не просто государственными деньгами, а «деньгами от Порошенко». Подаваться это будет именно с позиций его победы над коммунальными службами.

По этой причине, по памяти прошлых лет, эту схему успели прозвать «Петина полторушка». По аналогии с «Юлиной тысячей»: в 2009 году Тимошенко, будучи премьер-министром и кандидатом в президенты, затеяла «возврат средств» Сбербанка СССР вкладчикам. Потом, уже при Януковиче, была и «Витина тысяча» (накануне парламентских выборов 2012 года). То есть методика уже апробирована неоднократно. И главное ее преимущество в том, что использовать ее может только действующая власть.

Манипуляции голосами юго-востока Украины

Известно, что с 2014 года на Украине резко выросло количество внутренних мигрантов. Но если прежде внутренняя миграция вызывалась в основном проблемами с занятостью, то потом к ним прибавились бежавшие от войны в Донбассе. Люди бросали квартиры, дома, привычный быт, работу. Пытались устроиться на новом месте, накормить свои семьи и дать будущее детям. Участие в выборах среди этих приоритетов находится даже не на последнем месте, а где-то за пределами рейтинга. Однако речь о примерно 1 млн избирателей, и если сами они вопросом участия в выборах могут не интересоваться, то остальным приходится учитывать этот фактор .

Есть серьезное отличие между внутренним мигрантом и вынужденным переселенцем, и касается оно как раз выборов. Мигрант может проголосовать по месту регистрации (если он продолжает числиться на своей малой родине). Поехал в гости к родне на выходные, забежал заодно на участок, проголосовал. Переселенец так сделать не может: в так называемой зоне антитеррористической операции (АТО, так в Киеве называют боевые действия в Донбассе) выборы проводятся только на территориях, контролируемых Украиной. Поэтому переселенцу в любом случае приходится голосовать по месту своей временной регистрации, она обязательна (без нее не получить положенных социальных выплат). И вот тут начинаются чудеса. Оказывается, временно зарегистрированные граждане страны не попадают в реестр избирателей автоматически.

Выборы_украина_1 Местный житель в поселке Донецкий Луганской области Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Журналисты еще в конце января обнаружили в Facebook запись адвоката Дмитрия Коробко, переселенца, который решил принять участие в выборах. Но не нашел своего имени в реестре вообще: ни по старому адресу регистрации, ни по временному. После этого журналист Павел Колесник (тоже переселенец) решил повторить опыт Дмитрия — и точно так же не обнаружил своих данных. Технически они там, вероятно, есть, но по факту получается, что для переселенцев включили своего рода фильтр: система не подтверждает их наличия.

С одной стороны, всё просто: можно пойти в местное отделение Госреестра, написать заявление. Но по факту оказывается, что в деле полно нюансов — заявление должны не «потерять» и одобрить, подавать его нужно перед каждым туром отдельно. Да и знают новую процедуру далеко не все.

Есть и другие мелкие особенности. Скажем, вопрос голосования молодежи (тех, кому 18 лет исполнилось после выезда за пределы Донбасса) не урегулирован вообще, так как все процессы привязаны к регистрации. Юристы утверждают, что в лучшем случае молодых людей внесут в списки по справке переселенца. Но это если паспорт у них старого образца. В новом ID-паспорте регистрация не указывается, а значит справку переселенца на него не дадут и в реестр тоже не внесут.

Выборы_украина_1 Фото: РИА Новости

У избирателей более старшего возраста свои проблемы.

— Если в орган ведения реестра приходит житель Донецка или Луганска, то, скорее всего, у него не будут просить дополнительных подтверждений. Но что касается жителей маленьких, «неизвестных» населенных пунктов, то у них могут возникнуть проблемы в связи с отсутствием этого указа президента, — поясняет исполнительный директор благотворительного фонда «Восток-SOS» Александра Дворецкая. Речь об указе, которым Порошенко в 2014 году упростил возможность участия в выборах жителей Крыма. Им справка переселенца не нужна. Для жителей Донбасса аналогичный режим не приняли до сих пор. Видимо, опасаются, что миллион жителей Донбасса может проголосовать не за того кандидата.

Кстати сказать, миллион голосующих — это больше, чем кажется на первый взгляд. Несмотря на то что в реестре около 35 млн избирателей, согласно подсчетам социологов, для выхода во второй тур кандидатам-победителям достаточно будет набрать по 4–5 млн голосов.

Скупка избирателей

Власть рассчитывает купить украинцев не только субсидиями, но и напрямую. Готов голосовать за Порошенко? Получай 1 тыс. гривен (2,4 тыс. рублей). Или чуть меньше: чем дальше в райцентры и села, тем большие суммы, выделенные на подкуп, «распиливаются» организаторами схемы. Назвать этот способ работы с избирателем новым — тоже нельзя. Но вот ее применение на общенациональных выборах практически в открытую — такого Украина действительно пока еще не видела.

Впервые массово украинцы познакомились с такой махинацией в 2006 году: тогда благодаря ей мэром Киева стал Леонид Черновецкий. Будущий градоначальник был прихожанином церкви «Посольство Божье». С помощью нее была выстроена многоуровневая структура «агитаторов», работавшая с самыми социально незащищенными киевлянами. Последних регулярно подкармливали продуктовыми наборами, не забывая обрабатывать идеологически. Благодаря этому Черновецкий победил без большого труда, несмотря на первоначальные 5–7% рейтинга.

Выборы_украина_1 Кандидат в президенты Украины, действующий президент Петр Порошенко Фото: Global Look Press/Str

Похожие сети «агитаторов» журналисты начали выявлять еще в январе. У Порошенко тоже есть своя ручная церковь, но в данном случае работать через нее не очень удобно, поэтому технологи пошли по проверенной схеме и задействовали президентскую вертикаль (областные и районные администрации), а также бюджетников (больницы, школы, училища). В крупных городах — поиск ведется еще и через систему телефонных звонков, замаскированных под соцопрос. Затем — по наработанному сценарию. После выяснения уровня доходов с помощью контрольных вопросов избирателям предлагается продать голос, цена варьируется от 500 до 1000 гривен (1200–2400 рублей). Деньги сбрасываются на специальную карту, в качестве подтверждения требуется фото бюллетеня на фоне ID той самой карты.

У «агитаторов» свой интерес. Во-первых, они сами могут продать свой голос, во-вторых, получают по 100 гривен (240 рублей) за каждого вовлеченного в эту схему. Впрочем, основную сумму получают организаторы, причем цифры звучат поистине фантастические: до 10 тыс. гривен (24 тыс. рублей) за голос, то есть до избирателя доходит в лучшем случае 10%.

Частный случай скупки — Днепропетровск. Там это попытались провернуть через лояльного Порошенко мэра Бориса Филатова. Из бюджета города было выделено 140 млн гривен (343,5 млн рублей) на организацию «материальной помощи». Однако организаторов подвело полное отсутствие конспирации: о раздаче денег стало известно в регионе и теперь горсовет завален 90 тыс. заявлений на их выплату, а также осажден толпами желающих такие заявления написать.

МВД по заявлению Юлии Тимошенко начало проверку фактов подкупа, но не слишком активно. Скажем, в Днепропетровске в ответ на поручение министра Арсена Авакова разобраться в ситуации с «материальной помощью» от горсовета всё местное руководство полиции ушло в отпуск.

Силовой ресурс

Тема «силовики и выборы» на Украине неисчерпаема. Обычно главы силовых министерств и ведомств — назначенцы президента и один из его наиболее ценных ресурсов. Генпрокурор может возбудить уголовное расследование против ряда бывших министров минобороны, а в их числе — против Анатолия Гриценко, который так неудачно для себя решил попробовать силы на электоральном поле Порошенко и даже имеет весомые 6–8% рейтинга. Глава СБУ может организовать внешнее наблюдение и даже нападение через структуры радикальных националистов. Эти методы уже использовались в разное время.

Выборы_украина_1 Агитационные плакаты кандидата в президенты Украины Юлии Тимошенко Фото: РИА Новости

Однако главной интригой стала позиция главы МВД Арсена Авакова — едва ли не первого человека в его статусе, который прямо во время кампании решил громко заявить, что он за честные выборы и никого покрывать не станет. Дело здесь в том, что его соратники по партии, по всей видимости, решили поддержать кандидатуру Юлии Тимошенко. Поэтому радикалы, имеющие отношение к СБУ, в настоящее время преследуют Авакова на каждом публичном мероприятии, а Генпрокуратура возбуждает расследования в отношении полицейских, которые задержали группу националистов на митинге Тимошенко.

С одной стороны, позиции Авакова выглядят слабо, он один против трех крупных ведомств (Генпрокуратура, СБУ, есть еще Государственное бюро расследований) и радикальных националистов, которые намерены «контролировать» ход голосования. Но полиция всё равно остается наиболее крупной силовой структурой и ей вполне по силам если не предотвратить фальсификации на выборах и нарушения до дня голосования, то резко их сократить. Так что борьба силовиков будет крайне насыщенной. А значит, это можно сказать и самих украинских выборах.