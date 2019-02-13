Сичеслава Украине: почему рада переименовала Днепропетровскую область

Бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как украинцы декоммунизируют собственную страну. Верховная рада одобрила переименование Днепропетровской области в Сичеславскую. Процесс проходит в традиционном для современной Украины стиле : без учета исторического названия региона, без оглядки на мнение жителей. Подробнее о прощании с советским наследием на Украине — в материале «Известий».

Без ножа, но с Вилкулом

Верховная рада одобрила переименование Днепропетровской области в Сичеславскую. Законопроект поддержали 240 народных избранников. В пояснительной записке к документу подчеркивается, что сейчас область носит имя советского, партийного деятеля Григория Петровского.

Откуда же взялась Сичеславская? Авторы законопроекта довольно подробно объясняют своеобразную логику. По их мнению, новое название будет символом сопротивления «российской агрессии» — в 2014 году в Днепропетровске сформировали несколько националистических батальонов, которые позже отправились воевать в Донбасс. Одно из формирований называлось «Сичеслав».

голосование Во время голосования на заседании Верховной рады Украины Фото: ТАСС/пресс-служба президента Украины/Палинчак Михаил

Переименование якобы соответствует и украинской исторической традиции, отсылает к казацкой эпохе и Запорожской Сечи. «Решение будет способствовать возрождению национальной идентичности и подчеркнет значение региона как современного форпоста украинской государственности», — указали авторы документа.

Надо отметить, что решение о присвоении нового названия еще не прошло все необходимые инстанции. Сейчас законопроект направлен в Конституционный суд для проверки на соответствие основному закону. Затем он вернется на чтения в раду . Документ примут окончательно, если за него проголосуют минимум 300 парламентариев.

Моча против кумача

Процесс присвоения Днепропетровской области нового названия проходит в традиционном для современной Украины стиле. Киевские власти часто говорят о том, что разделяют европейские ценности, развивают демократические институты . Декоммунизация в стране осуществляется, однако, без учета мнения граждан. По данным украинских журналистов, против Сичеславской области выступает около 70–80% жителей региона . Многие — за сохранение старого названия. Другие говорят, что если уж переименовывать, то в Днепровскую область. Тогда хотя бы будет соблюдено правило соответствия названий областного центра и области.

Нынешний же вариант вызывает неоднозначные ассоциации. Некоторые жители Днепра-Днепропетровска пишут в соцсетях, что Сичеслав — название архаичное и деревенское.

«Нужно не просто не любить, а совершенно не чувствовать и не понимать свой город, чтобы желать нацепить на него это клеймо», — возмущается днепропетровский предприниматель Максим Бужанский. Бизнесмен Евгений Черняк считает, что таким образом власти пытаются изобразить бурную деятельность вместо реальных реформ. «Мосты в городе строят 20 лет, дорог нет, люди массово уезжают. Должен же быть хоть какой-то позитив», — пишет он.

Много обсуждают неблагозвучие, возникающее из-за того, что слово «сеча» по-украински означает «моча». Таким образом, Сичеславская область — регион, который славится результатами анализов.

Не выдержал даже мэр Днепра-Днепропетровска Борис Филатов. «Я категорически против переименования области искусственно выдуманным словом. Это не парламент, а клуб политических самоубийц», — написал он.

Проигнорировали украинские депутаты и историю региона — с 1801 до 1926 года он назывался Екатеринославской губернией . Современные киевские власти подчеркивают, что процесс декоммунизации не имеет русофобского окраса, однако дореволюционный вариант никем не рассматривался. Президент Украины Петр Порошенко прямо указывал на необходимость вымарывания не только советских, но и имперских названий . Он призывал не допустить, «чтобы карту Украины вновь запятнали новороссийскими топонимами».

киев Участники акции у здания Верховной рады Украины в Киеве с требованием «декоммунизации» названия Днепропетровской области Фото: РИА Новости/Стрингер

Присвоение нового названия потребует значительных средств. Учреждениям и предприятиям придется менять документы, заказывать новые печати и штампы, обновлять вывески. Понадобятся новые указатели и знаки на дорогах, въездах в область, трассах по всей Украине. Надо будет снабдить новыми картами, атласами множество учреждений, при этом не только расположенных в переименованной области, но и по всей стране.

Точную цифру сейчас сказать сложно, но, например, переименование Днепропетровска в Днепр в 2016 году стоило 1,8 млрд гривен ( $ 66 млн). Бывший глава областного совета Евгений Удод считает, что декоммунизация области обойдется в 10 раз дороже.

Бай-Кончек вместо Октября

На очереди у депутатов Верховной рады переименование еще одной «коммунистической» области — Кировоградской. Столицу региона в 2016 году уже назвали в честь драматурга Марка Кропивницкого, который прославился тем, что отказывался переводить свои произведения на русский язык . И опять около 70% жителей города выступали против переименования, накануне решения рады в Кировограде около 2 тыс. человек приняли участие в акции за присвоение городу исторического названия Елисаветград. Всё это украинским народным избранникам не помешало. Теперь, видимо, и область получит название, которое у многих ассоциируется не с литературой, а с крапивой.

Всего за два с половиной года активной декоммунизации на Украине было переименовано 987 населенных пунктов и 52 тыс. улиц, демонтировали 2,5 тыс. монументов, в том числе 1,5 тыс. памятников Ленину.

В ходе борьбы с советским прошлым происходило немало курьезов. Классический пример — переименование города Комсомольска в Полтавской области в Горишние Плавни. Неблагозвучие названия здесь, кажется, довели до предела. Даже президент Украины Петр Порошенко попытался пошутить на эту тему: «Как гражданин я был бы не слишком счастлив ехать в эти Плавни».

карта украины Карта Украины Фото: Depositphotos

Другая занятная история — переименования на неподконтрольной территории Донбасса и в российском Крыму. В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) киевские власти декоммунизировали 38 населенных пунктов. В Крыму украинский парламент присвоил новые названия 75 городам, поселкам и районам. Почти все они вместо русских и советских превратились в крымско-татарские. В частности, Кировский район стал Ислямтерецким, город Красноперекопск — Яны Капу, Ленино — Еди-Куя, село Октябрь — Бай-Кончек. Звучит всё это настолько экзотически, что даже украинская версия сервиса Google Maps показывает старые названия.

Мазепа без табличек

Декоммунизация — один из действенных методов саморекламы украинских политиков. Меньше двух месяцев осталось до выборов президента страны. У избирателей возникают вопросы о коррупции, повышении тарифов, низких зарплатах. Присвоение нового названия — хороший способ сменить неприятную тему. Кроме того, декоммунизация — аргумент в борьбе за националистический электорат.

указатель Фото: Depositphotos

Ответственность за исполнение подобных решений несут местные советы, бюджеты которых ограничены. В таких условиях переименование той же Днепропетровской области может занять годы. Местные журналисты свидетельствуют, что даже отдельные улицы находятся в промежуточном состоянии.

— Если прогуляться в Днепре по проспекту Мазепы (экс-Петровского), видишь: вычеркивали, да не довычеркивали. Лично считали: из нескольких десятков домов лишь на одном висит новехонькая табличка «проспект Ивана Мазепы», все остальные, как и раньше, украшает фамилия Петровского, — сообщают репортеры.