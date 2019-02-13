Плененная сотня: заключенных на Украине жителей Донбасса стало больше

Число подтвержденных украинской стороной пленных из ДНР выросло с 86 до 101. Между тем Донецк запрашивает у Киева 252 человека. Об этом «Известиям» заявили в пресс-службе аппарата омбудсмена республики Дарьи Морозовой. Сама она рассказала «Известиям», что недавно Украина сделала республике предложение обменять 33 дончан на 11 украинцев. Но Донецк данную инициативу не поддержал, поскольку она не соответствует минской формуле «всех на всех». Из-за отсутствия политической воли в Киеве полноценная сделка, скорее всего, не состоится до выборов 31 марта. В Верховной раде отметили, что «обмен пленными — это путь к миру, который сейчас невыгоден Петру Порошенко».

На данный момент Украина подтвердила пребывание на своей территории 101 из 252 пленных, рассказали «Известиям» в пресс-службе Дарьи Морозовой. Ранее Киев говорил, что удерживает 86 дончан. Между тем Донецк подтверждает нахождение на своей территории 15 украинцев и готов обменять их на «всех установленных».

— Недавно украинская сторона сделала нам предложение поменять 33 человек на 11. Остальных они якобы не могут процессуально подготовить. Проанализировав список, мы увидели, что эти люди ничем не отличаются от тех, кого они «не могут очистить». Мы понимаем, что украинская сторона просто затягивает вопрос и хочет сделать показательный обмен, а не выполнять этот пункт Минских соглашений в полном объеме. Мы же настаиваем на обмене всех на всех, — подчеркнула в разговоре с «Известиями» Дарья Морозова. — Думаю, это было сделано в рамках избирательной кампании, чтобы показать участие президента Украины в данном процессе. Но это не соответствует действительности, поскольку одно политическое решение Порошенко могло бы привести к обмену еще в январе 2018 года. Как он и обещал.

Уже несколько месяцев официальные представители Киева почти не присутствуют на переговорах гуманитарной подгруппы в Минске. Сегодня стороны вновь соберутся в белорусской столице для обсуждения вопроса обмена. Однако, по словам самого омбудсмена, и на этот раз заседание, судя по всему, пройдет «на экспертном уровне». Речь идет о лицах, которые не имеют права ставить подписи на документах.

В конце прошлого и в начале этого года на переговорах присутствовала Ирина Геращенко (она и Виктор Медведчук — официальные представители Киева по проблеме обмена пленными). Но это было сделано для создания видимости работы, уверена донецкий правозащитник. По мнению омбудсмена, людей, судя по всему, не удастся вызволить из тюрем до конца выборов на Украине, поскольку официальные представители Киева игнорируют заседания гуманитарной подгруппы.

В Верховной раде «Известиям» пояснили, что пленные оказались «разменной монетой в политических играх» действующего президента страны, но ему «никто не будет подыгрывать». Как отметил депутат от «Оппозиционного блока» Евгений Балицкий, отсутствие в Минске на заседаниях по обмену лиц, принимающих решения, удобно украинским властям.

— Сегодня им выгодна война, они на ней зарабатывают, делают рейтинги. Они не пытаются искать компромиссы. А ведь обмен пленными — это путь к миру, который сейчас не нужен Порошенко. Ему сейчас необходима националистическая истерия, а не урегулирование, — сказал «Известиям» украинский парламентарий.

Ранее Виктор Медведчук заявил, что в реальности обмен пленными можно провести в течение нескольких дней при наличии политической воли официального Киева.

В феврале 2015 года представители Украины и самопровозглашенных республик подписали Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Пятый пункт этого документа, в частности, устанавливает необходимость «обеспечить помилование и амнистию путем введения в силу закона, запрещающего преследование и наказание лиц в связи с событиями, имеющими место в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины». А в следующем говорится об обязательстве провести обмен заложников и незаконно удерживаемых лиц по принципу «всех на всех».

В декабре 2017 года состоялся самый крупный обмен. Однако Киев освободил только 237 человек из 306, о которых шла речь изначально. С тех пор украинская сторона находила множество причин, не позволяющих продолжить выполнение данного пункта Минских соглашений.