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Оператор «Северного потока – 2» отчитался о ходе работ

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Фото: REUTERS/Axel Schmidt
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Компания Nord Stream 2 AG уложила уже свыше 800 км трубопровода «Северный поток – 2». Об этом говорится в сообщении компании.

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Работы ведутся по плану, согласно выданным разрешениям со стороны Германии, Финляндии, Швеции и России, цитирует заявление «РИА Новости».

В ближайшее время укладка в исключительной экономической зоне Швеции будет прервана на месяц. Это потребуется для осуществления плановых работ по другому проекту на буровой платформе в Северном море, предусмотренных контрактом с компанией-подрядчиком Allseas, заключенным в 2017 году. На это время судно Pioneering Spirit вернется в Балтийское море, чтобы продолжить укладку там.

Позже в этом году предусмотрен еще один перерыв. Строительство обеих ниток газопровода планируется завершить до конца 2019 года, отметили в компании.

Ранее 1 марта стало известно, что, согласно исследованию общественного мнения YouGov, большинство жителей Германии поддерживают строительство «Северного потока – 2». В поддержку реализации проекта высказались 56% респондентов, категорически против него высказались только 16% опрошенных, а около 27% не смогли дать определенного ответа.

«Северный поток – 2» строится по дну Балтийского моря от России до Германии с целью обеспечения поставок газа в Европу. Против проекта выступают страны Прибалтики, Польша, Украина, которая боится потерять транзит российского газа, и США, планирующие продавать ЕС свой сжиженный природный газ (СПГ).

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