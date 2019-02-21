Курц отверг критику Трампа в адрес «Северного потока — 2»

Австрия продолжит развивать газопровод «Северный поток – 2» и будет покупать российский газ. Об этом 20 февраля сообщает ТАСС со ссылкой на выступление австрийского канцлера Себастьяна Курца после переговоров с американским лидером Дональдом Трампом.

Во время встречи Трамп в очередной раз выступил против «Северного потока – 2», на что австрийский политик ответил, что Вена заинтересована в безопасном газоснабжении.

Курц также подчеркнул, что газ из России гораздо дешевле американского, поэтому Москва останется для Вены наиболее привлекательным партнером. Помимо этого, он выразил заинтересованность в расширении возможностей транспортировки газа в Европу.

«У нас здесь просто разные интересы, и эта тема не удивила», — подытожил Курц.

«Северный поток – 2» строится по дну Балтийского моря от России до Германии с целью обеспечения поставок газа в Европу. Против проекта выступают страны Прибалтики, Польша, Украина, которая боится потерять транзит российского газа, и США, планирующие продавать ЕС свой сжиженный природный газ (СПГ).