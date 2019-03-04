Эксперт развеял страхи «Нафтогаза» о полной потере газового транзита

Россия сохранит транзит газа в Европу через территорию Украины, хотя объемы прокачки значительно сократятся, рассказал «Известиям» заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

Ранее, 2 марта, в эфире украинского «Пятого канала» глава национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что российский проект газопровода «Северный поток – 2» (СП-2) сделает газотранспортную систему страны невостребованной, а Украина полностью потеряет транзит.

Европа в ближайшие десять лет будет все больше заинтересована в российском газе, и это может сыграть на руку украинцам, полагает Александр Фролов

«Главный вопрос — сколько импортного газа потребуется европейцам. К концу следующего десятилетия при сохранении нынешних тенденций Европа будет стремительно наращивать импорт газа. А главное направление по которому она будет его наращивать — российское», — сказал эксперт.

Для роста импорта есть несколько причин. Одна из них связана с сокращением внутренней добычи газа в Европе, отметил замгендиректора Института национальной энергетики. Так, к 2030 году планируется закрыть крупнейшее месторождение газа в Европе Гронинген (Голландия).

«К тому же у нас самый дешевый газ в самых крупных товарных объемах. Никто другой в мире, в принципе, ничего подобного европейцам предложить не может», — подчеркнул аналитик.

По его словам, если нынешняя тенденция сохранится, то объем покупки европейцами газа на территории России будет расти. И тогда украинское направление будет загружаться.

«Конечно же, это не будет 90, или 80, или даже 70 млрд кубов газа. Но начиная с 2022 года и особенно с 2025–2026, когда эти тенденции начнут проявляться, объем прокачки может быть сохранен на уровне 60 млрд кубов. При этом до этого момента он может упасть до 20–30 млрд кубов, что ниже рентабельности ГТС Украины», — указал Фролов.

Поставки газа в Приднестровье — еще один из стимулов «Газпрома» не прекращать транзит газа через Украину полностью.

«До нуля их (поставки газа через Украину. — Ред.) опускать, скорее всего, никто не будет, хотя бы потому, что есть Приднестровье. Которое теоретически можно, хитро обойдя Украину, снабжать газом, но опять же здесь встает вопрос Молдавии», — сказал эксперт.

Также он напомнил, что ранее и президент России Владимир Путин, и глава «Газпрома» Алексей Миллер, и канцлер Германии Ангела Меркель говорили о том, что транзит газа через территории Украины будет сохранен.

Что касается падения объемов транзита газа через территорию Украины, у страны до 2022 года остается некий люфт времени, чтобы решить вопрос с транзитом газа через свою территорию.

«Возможность загрузить СП-2 физически и технически появится с 2021 года, а то и с 2022 года. Загрузить по максимуму — с 2022 года. К тому моменту уже будет эксплуатироваться «Турецкий поток», — заключил эксперт.

«Северный поток – 2» строится по дну Балтийского моря от России до Германии с целью обеспечения поставок газа в Европу. Против проекта выступают страны Прибалтики, Польша, Украина, которая боится потерять транзит российского газа, и США, планирующие продавать ЕС свой сжиженный природный газ (СПГ).