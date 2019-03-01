Адвокат назвала астрономической сумму компенсаций в иске «Нафтогаза» к России

Адвокат и специалист по международному праву Мария Ярмуш в беседе с «Известиями» оценила исковые требования «Нафтогаза» к России в связи с утратой активов компании в Крыму.

Ранее 1 марта глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев заявил, что компания выиграла иск к России в арбитражном трибунале в Гааге. Он отметил, что убытки оцениваются в $5 млрд плюс проценты, однако окончательная сумма будет предметом следующего слушания. По его словам, решение суда о сумме компенсации ожидается в конце 2019 — начале 2020 года.

Позднее в этот же день исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что украинская компания намерена требовать возмещения $8 млрд с учетом процентов.

Астрономическое завышение

«Мы знаем, как Украина завышает свои убытки и ущерб. Что-то очень маловероятно, что у «Нафтогаза» в районе Крыма были какие-то буровые вышки или что-то они там добывали. Скорее всего, это всё раздуто, а данные списаны с потолка», — сказала Ярмуш.

По ее мнению, $5 млрд — это огромная сумма. В качестве примера она напомнила, что «Нафтогаз» за транзит газа от «Газпрома» получает $1,5 млрд в год.

«А здесь активы около Крыма — $5 млрд. Получается, как за три года транзита газа. Я считаю это несоразмерные требования по возмещению возможных убытков, которые там понес «Нафтогаз», — отметила адвокат.

Стратегия

Специалист по международному праву высказала мнение, что в данной ситуации России не стоит подавать апелляции, а нужно побороться за размер компенсации.

«Сейчас, если уже Гаагский арбитраж признал, что действительно Роccия поспособствовала тому, что этот хозяйствующий субъект («Нафтогаз». — Ред.) потерял свои активы, России будет бесполезно игнорировать данный процесс», — подчеркнула юрист.

Она объяснила, чтобы минимизировать размер компенсаций, необходимо будет подсчитать те убытки, которые якобы были у «Нафтогаза».

«России нужно провести нормальные экспертизы. Требовать, чтобы было посчитано реально, какой же ущерб «Нафтогаз» понес в результате того, что Крым стал российским. Почему они дальше не могут вести хозяйственную деятельность? Действительно ли там были какие-то месторождения? Как мне видится, в результате сумма будет в разы меньше», — отметила специалист по международному праву.

С чего всё началось

«Нафтогаз» и шесть «дочек» компании подали иск в октябре 2016 года. Тогда компания обратилась в трибунал при постоянной палате третейского суда в Гааге и потребовала от России возмещения убытков на сумму $2,6 млрд. Украинская компания указывала, что в Крыму у нее был «ряд ценных энергетических активов». В августе 2017-го постоянная палата третейского суда приступила к рассмотрению иска.

«Это дело имеет коммерческую основу. Здесь не ставился вопрос о присоединении Крыма — легитимно-нелигитимно. Здесь хозяйствующий субъект «Нафтогаз» указывал, что в связи с действиями России, в связи с присоединением Крыма к России были утрачены активы — реальные месторождения, вышки. Это коммерческий спор», — сказала адвокат.

Крым вошел в состав РФ в 2014 году после проведения референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за присоединение к России. Несмотря на это, Украина до сих пор считает Крым своей территорией и «назначает» на полуострове своих представителей.