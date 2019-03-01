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«Нафтогаз Украины» назвал желаемую сумму компенсации от России

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Фото: РИА Новости
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«Нафтогаз Украины» намерен требовать возмещения $8 млрд с учетом процентов по делу о потере активов в Крыму после воссоединения полуострова с Россией. Об этом в пятницу, 1 марта, заявил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.

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«Расчеты подтверждены авторитетными независимыми международными экспертами», — написал он на своей странице

в Facebook.

Ранее глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев заявил, что компания выиграла иск к России в арбитражном трибунале в Гааге.Он отметил, что компания оценивает убытки в сумму $5 млрд, однако окончательная сумма будет предметом следующего слушания. По его словам, решение суда о сумме компенсации ожидается в конце 2019 — начале 2020 года.

Судебное разбирательство в Гааге началось в октябре 2016 года по инициативе «Нафтогаза Украины» и шести его дочерних компаний. За утраченные в Крыму активы украинские компании требовали от России $2,6 млрд. Позднее «Нафтогаз» увеличил сумму до $5 млрд, а затем и до $8 млрд.

2 мая 2018 года арбитраж при Постоянной палате третейского суда (ППТС) в Гааге вынес решение по искамукраинских компаний к Российской Федерации. По данным украинских СМИ, за нарушение прав украинских инвесторов российская сторона обязана выплатить $159 млн. Министерство юстиции России не признало решение суда.

Крым вошел в состав РФ в 2014 году после проведения референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за присоединение к России. Несмотря на это, Украина до сих пор считает Крым своей территорией и «назначает» на полуострове своих представителей.

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