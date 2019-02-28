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«Нафтогаз» заявил об увеличении долга «Газпрома»

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Фото: РИА Новости
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Долг российской компании «Газпром» перед украинским «Нафтогазом» по решению Стокгольмского арбитража вырос почти на $200 млн. Об этом заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

Как уточняет «Газета.ру», увеличение задолженности Витренко объяснил процентами от основного долга по транзитному делу.

В феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» $4,7 млрд, при этом украинскую компанию обязали выплатить России более $2 млрд. Таким образом, «Газпром» остался должен $2,56 млрд при условии, что изначально «Нафтогаз» требовал $17 млрд. В марте «Газпром» обжаловал решение суда и заявил о расторжении контрактов с «Нафтогазом».

После переговоров в Берлине в июле 2018 года между Россией, Еврокомиссией и Украиной председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявлял, что будущие отношения между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», а также вопрос продления договора о транзите газа после 2019 года будут зависеть главным образом от решения спорных вопросов и восстановления баланса интересов и симметрии в обязанностях сторон в рамках существующих контрактов.

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