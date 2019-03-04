В «Нафтогазе» предупредили о полной потере газового транзита

Российский проект газопровода «Северный поток – 2» сделает газотранспортную систему страны невостребованной, а Украина полностью потеряет транзит. Об этом в эфире украинского Пятого канала заявил глава национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

По его словам, при запуске в эксплуатацию «Северного потока – 2» Украина потеряет сдерживающий фактор против якобы «российской агрессии». Кроме того, значительно увеличится вероятность военного конфликта, пишет «РИА Новости».

Тем не менее аспект безопасности, по мнению главы «Нафтогаза», не останавливает ряд европейских стран инвестировать проект. Он призвал привлекать в управление украинской газотранспортной системы зарубежные компании.

Также в потере транзита газа Коболев обвинил и газопровод «Турецкий поток», который построят и запустят с большой вероятностью уже к концу 2019 года.

1 марта исследования общественного мнения YouGov, проведенные в Германии, показали, что большинство немцев поддерживают строительство «Северного потока – 2».

«Северный поток – 2» строится по дну Балтийского моря от России до Германии с целью обеспечения поставок газа в Европу. Против проекта выступают страны Прибалтики, Польша, Украина, которая боится потерять транзит российского газа, и США, планирующие продавать ЕС свой сжиженный природный газ (СПГ).