США посоветовали ЕС покупать газ из «демократических источников»

Вашингтон обеспокоен любым развитием в реализации проекта «Северный поток – 2». Европе надо покупать энергоносители из «демократических источников», такое мнение во вторник, 7 мая, в рамках экономического мероприятия в Брюсселе высказал посол США в ЕС Гордон Сондлэнд.

Дипломат назвал всё, что ведет к продолжению строительства трубопровода, «неверным направлением», а Россию — «зловредным актором». Он отметил, что энергетическая безопасность занимает важное место в отношениях США и ЕС, основа которых остается очень крепкой и непоколебимой, передает «РИА Новости».

Также Сондлэнд сравнил отношения Европы и США «с очень длительным и устойчивым союзом», в котором допускаются «трудные разговоры».

США неоднократно критиковали строительство газопровода и обещали странам — участницам проекта санкции. В апреле вице-президент США Майк Пенс заявил, что реализация проекта «Северный поток – 2» сделает немецкую экономику заложником Москвы.

3 мая посол США в Германии Ричард Гренелл в очередной раз пригрозил немецким компаниям санкциями за участие в проекте. Дипломат и ранее угрожал немецкому бизнесу ограничениями, чем вызвал возмущение Берлина и крупный скандал. Так, в январе Гренелл разослал письма нескольким немецким компаниям и предложил им «задуматься о репутации и своем будущем». В Берлине такие угрозы назвали неприемлемыми.

«Северный поток – 2» пройдет по дну Балтийского моря от России до Германии. К середине апреля было уложено 1125 км двух ниток газопровода, работа продолжается в России, Финляндии, Швеции и Германии. Однако позиция Дании делает вероятным перенос запуска проекта: Копенгаген не дал разрешение на строительство, потребовав дополнительную экологическую экспертизу.

6 мая российская компания «Газпром» сообщила, что уложила по дну Балтийского моря более 1170 км газопровода «Северный поток – 2», что составляет 48% его общей протяженности. В апреле сообщалось, что по дну Балтийского моря уже уложена 1 тыс. км газопровода «Северный поток – 2».