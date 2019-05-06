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«Газпром» заявил о готовности половины «Северного потока – 2»

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Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
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Российская компания «Газпром» уложила по дну Балтийского моря более 1170 км газопровода «Северный поток – 2», что составляет 48% его общей протяженности. Об этом в понедельник, 6 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление «Газпрома».

30 апреля судно-трубоукладчик Solitaire начало работы по укладке газопровода «Северный поток – 2» в российских водах.

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Отмечалось, что 100 км первой нитки газопровода в российских территориальных водах будут уложены в течение месяца. Общая протяженность морского участка газопровода в России составляет около 114 км.

В компании добавили, что строительство газопровода на российском и германском береговых участках продолжается в соответствии с графиком. Кроме того, судно Pioneering Spirit продолжает трубоукладку в водах Швеции. На данный момент уложено более 1,1 тыс. км газопровода.

Ранее, в апреле, сообщалось, что по дну Балтийского моря уже уложена 1 тыс. км газопровода «Северный поток – 2».

«Северный поток – 2» пройдет по дну Балтийского моря от России до Германии. К середине апреля было уложено 1125 км двух ниток газопровода, работа продолжается в России, Финляндии, Швеции и Германии. Однако позиция Дании делает вероятным перенос запуска проекта: Копенгаген не дал разрешение на строительство, потребовав дополнительную экологическую экспертизу.

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