В Берлине отреагировали на угрозы посла США о санкциях за «Северный поток – 2»

В Берлине отреагировали на угрозы посла США в Германии Ричарда Гренелла ввести санкции против немецких компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток – 2», пишет Spiegel.

Подобные заявления американского дипломата подверглись жесткой критике со стороны замглавы фракции партии «Левые» в бундестаге Фабио Де Мази, который напомнил, что возможные санкции будут противоречить международному праву. По его мнению, «у посла США сложилось впечатление, что он является наместником императора из Вашингтона в Германии».

Недовольство высказал и замглавы Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ральф Штегнер.

«Знает ли мистер Гренелл, что времена верховных комиссаров в Германии уже прошли?» — написал в Twitter политик, напомнив о временах правления в Германии военных администраций стран — победительниц во Второй мировой войне.

Кроме того, спикер по вопросам внешней политики фракции ХДС/ХСС в бундестаге Юрген Хардт назвал заявления американского посла «неприемлемым односторонним повышением тона».

Политики призвали правительство не молчать в этот раз и выразить протест США.

Посол Гренелл неоднократно озвучивал позицию Вашингтона о «неприемлемости» «Северного потока – 2» и призывал Берлин отказаться от проекта.

Глава МИД ФРГ Хайко Масс всегда реагировал на это крайне дипломатично, прося Гренелла держаться подальше от экономического проекта, который способен обеспечить энергетическую безопасность Европы, отмечает издание.

12 января стало известно, что посол США разослал письма нескольким крупным немецким компаниям и предложил им «задуматься о репутации и своем будущем», так как Вашингтон вполне может ввести против них санкции за участие в проекте.

Газопровод «Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью обеспечения надежных поставок газа в Европу.

Большинство стран Европы поддерживают проект и участвуют в его реализации.

Против выступают Польша, Латвия, Литва и Украина. Последняя опасается потери транзита российского топлива через свою территорию. Также против США, которые не скрывают, что хотят вывести на европейский рынок свой сжиженный природный газ (СПГ).

В Германии многократно заявляли, что «Северный поток – 2» крайне важен для Европы и никто не будет отказываться от проекта.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер отметил, что давление США на участников проекта не изменило хода строительства. Поставки топлива по газопроводу начнутся в запланированные сроки — 1 января 2020 года.