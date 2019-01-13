В Совфеде назвали цель заявлений посла США по «Северному потоку – 2»

Глава комитета Совфеда по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление посла США в Германии Ричарда Гренелла, который допустил возможность введения санкций против поддерживающих строительство «Северного потока – 2» немецких компаний.

«От заявлений с призывами к Берлину отказаться от «Северного потока – 2» США перешли к прямым угрозам в адрес немецких компаний, участвующих в проекте», — написал Пушков в Twitter в воскресенье, 13 января.

Сенатор отметил, что США «побоку» принцип свободы торговли и суверенитет ФРГ. Пушков считает, что главная задача американских властей — любой ценой навязать Европе более дорогой американский газ.

Газопровод «Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью обеспечения надежных поставок газа в Европу. Проект предполагает прокладку двух ниток общей мощностью 55 млрд кубометров. Против строительства выступают США, Украина, Польша, Латвия, Литва.

В середине декабря Европарламент выступил за прекращение реализации проекта. В принятой резолюции говорится, что он «представляет угрозу» для энергобезопасности Европы.

4 января министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что российский газопровод «Северный поток – 2» является «убийцей» Украины и его реализацию нужно остановить.