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Пушков оценил идею Украины о поэтапной отмене права вето в Совбезе ООН

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Идея Украины с поэтапной отменой права вето в Совбезе ООН является лишь сотрясанием воздуха и не воплотится в реальность. Такое мнение выразил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

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«Затея Украины с поэтапной отменой права вето в СБ ООН не пройдет. Это обрушило бы и без того хрупкую систему принятия решений в ООН и парализовало бы ее», — написал сенатор 12 января в Twitter.

Пушков выразил уверенность, что целью Киева является желание привлечь к себе внимание и поддержать риторические атаки на Россию.

Ранее в субботу постпред Украины в ООН Владимир Ельченко заявил, что Киев выступает за поэтапную отмену права вето в Совете Безопасности ООН из-за «агрессии» России против Украины.

Киев бездоказательно возлагает вину на Москву за ситуацию в Донбассе. При этом РФ неодконратно отмечала, что не является стороной конфликта и призывала Киев к прекращению военных действий против собственного народа и скорейшему урегулированию ситуации.

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