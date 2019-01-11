В раде заявили об опасном оттоке населения Украины

Из-за трудовой миграции Украина вскоре может лишиться квалифицированных кадров и остаться «даже без сантехников», заявил 11 января депутат Верховной рады Евгений Рыбчинский.

По его словам, власти не обращают внимания на эту проблему, и уже через несколько лет из-за оттока населения Украина может столкнуться с огромными проблемами в научной сфере и в промышленности.

«Экономикой фактически никто не занимается. Решают только актуальные сегодняшние проблемы и не думают [о том, что будет] завтра, послезавтра или через 10–20 лет. Мы окажемся в ситуации, когда нам не будет кем заменить даже сантехника», –– сказал Рыбчинский в эфире NewsOne.

Политик отметил, что Польша всё чаще выдает мигрантам с Украины карты поляка, тем самым «заменяя своих граждан украинцами».

29 декабря эксперты подсчитали, что половина трудоспособного населения Украины уехала из страны на заработки. Большинство украинцев уезжают в страны Европы (в основном в Польшу) и в Россию.

Ранее депутат Верховной рады Юлия Тимошенко рассказала, что именно работающие за границей граждане Украины помогают спасти экономику страны от краха благодаря денежным переводам на родину. По ее словам, причиной катастрофического оттока населения стало отсутствие условий для работы на Украине.