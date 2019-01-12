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Украина предложила поэтапно отменять право вето в Совбезе ООН

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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Украина выступает за поэтапную отмену права вето в Совете безопасности Организации Объединенных Наций (ООН). Такое заявление сделал постпред Украины в ООН Владимир Ельченко, пишет 12 января «РИА Новости».

Ельченко также отметил, что необходимо найти активную модель участия ООН в решении тех «сложных вызовов», которые стоят перед Украиной в разных сферах.

«Наше государство также последовательно выступает за поэтапную отмену права вето, что особенно актуально в условиях агрессии против Украины со стороны России как одного из постоянных членов Совета безопасности», — заявил он.

По его мнению, постоянный член Совета безопасности, который является стороной конфликта, не может иметь возможность применения права вето по вопросу.

В Киеве ранее неоднократно высказывались в пользу лишения России права вето в Организации Объединенных Наций. Делегация Украины призывала к этому, в частности, на состоявшихся в феврале прошлого года межправительственных переговорах по реформированию ООН. О необходимости лишения Москвы права вето в апреле заявлял президент Украины Петр Порошенко.

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