Участников «Северного потока – 2» не испугали санкции США

Все участники проекта «Северный поток – 2» стремятся к его реализации, несмотря на санкции со стороны США. Об этом в четверг, 1 августа, сообщил «РИА Новости» представитель компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG.

Собеседник агентства отметил, что пока рано говорить о последствиях санкций для участников проекта.

«Западноевропейские энергетические компании из Австрии, Германии, Франции, Великобритании и Нидерландов взяли на себя обязательство инвестировать в проект почти по €1 млрд каждая, и более тысячи компаний из 25 стран работают над ним и полностью привержены цели довести проект до конца», — отметил представитель оператора.

31 июля международный комитет американского сената поддержал проект закона о санкциях в отношении участников проекта «Северный поток – 2». Ограничения подразумевают запрет на въезд в США лиц, связанных с проектом. Также предполагается заморозка активов этих лиц, если таковые имеются в юрисдикции США.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря для обеспечения надежных поставок газа в Европу. Завершить его строительство планируется в начале 2020 года. Большинство европейских государств поддерживают проект и участвуют в его реализации, против строительства выступают Польша, страны Прибалтики, Украина и США.