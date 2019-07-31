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Комитет сената США поддержал санкции против «Северного потока – 2»

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Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
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Комитет американского сената по международным делам проголосовал за санкции против проекта газопровода «Северный поток – 2». Об этом в среду, 31 июля, сообщило агентство Reuters.

Санкции распространяются на любых лиц, причастных к «продаже, аренде, предоставлению или содействию в предоставлении» судов для укладки в море российских трубопроводов на глубине 30 м и более. Согласно соответствующему законопроекту этим лицам запрещен въезд в США. Также документ предполагает заморозку их активов, находящихся в юрисдикции Соединенных Штатов.

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Голосовать за этот законопроект сенаторы должны были на прошлой неделе, однако республиканец Рэнд Пол обратил внимание коллег на то, что санкции ударят в первую очередь не по России, а по европейским партнерам Вашингтона. Он призвал членов международного комитета голосовать против санкций, однако к его мнению не прислушались. Далее законопроект будет вынесен на голосование сената в полном составе, затем должна будет проголосовать палата представителей, а после этого документ поступит на подпись президенту США Дональду Трампу.

Ранее 31 июля сообщалось, что первый газ поступит по «Северному потоку – 2» к полуночи 31 декабря. На данный момент по дну Балтийского моря уже проложено 70% газопровода, и задержек по реализации проекта не ожидается.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря для обеспечения надежных поставок газа в Европу. Завершить его строительство планируется в начале 2020 года. Большинство европейских государств поддерживают проект и участвуют в его реализации, против строительства выступают Польша, страны Прибалтики, Украина и США.

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