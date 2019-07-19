Замглавы МИД Украины назвала «Северный поток – 2» невыгодным для РФ

Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль назвала газопровод «Северный поток – 2» невыгодным проектом для России.

В интервью еженедельнику «Зеркало недели» дипломат высказала мнение о том, что проект никогда не оправдает финансовых и организационных надежд Москвы, так как газопровод подпадает под поправки в Третий энергопакет Евросоюза.

«Исхожу из того, что на «Северный поток – 2» уже распространяется законодательство ЕС, и он никогда не будет выгоден россиянам так, как они на это надеются. А если им что-то невыгодно, то они часто бросают такую идею», — приводит ее слова «Укринформ».

Замглавы украинского МИДа считает, что усиление рыночных отношений в рамках европейского газового рынка не позволит проекту функционировать так, как изначально планировалось, что уже само по себе «большое поражение», добавила она.

15 июля зампредседателя правления «Газпрома» Олег Аксютин заявил, что срок строительства «Северного потока – 2» может увеличиться на неделю в связи с прокладкой маршрута в обход территориальных вод Дании, которая затягивает со сроками согласования разрешительной документации на прокладку газопровода.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью обеспечения надежных поставок голубого топлива в Европу. Завершить его строительство планируют в начале 2020 года. Большинство стран Европы поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают Польша, Латвия, Литва, Украина и США.