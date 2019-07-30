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В конгрессе потребовали новых санкций против РФ по «делу Скрипалей»

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Фото: TASS/EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA
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Двое американских конгрессменов, члены комитета по иностранным делам палаты представителей, демократ Элиот Лэнс Энгель и республиканец Майкл МакКол, обратили к президенту США Дональду Трампу с открытым письмом и призвали его ввести второй пакет санкций против России в связи с отравлением британского агента и бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери в марте 2018 года. Текст обращения был опубликован на сайте комитета.

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Авторы письма заявили, что глубоко обеспокоены тем, что в отношении России не были введены санкции, как того требует американское законодательство, в связи с якобы применением Москвой химического оружия. Энгель и МакКол напомнили, что в результате происшествия пострадали не только Сергей и Юлия Скрипали, но также погиб гражданин Великобритании.

Конгрессмены призвали Трампа привлечь РФ к полной ответственности за использование химоружия в Европе и заявили о недопустимости того, что американская администрация оказалась неспособна отреагировать на якобы российскую агрессию.

Первый пакет санкций США против России в связи с «делом Скрипалей» вступил в силу 27 августа 2018 года. Тогда была введена лишь часть ограничений — запрет на экспорт товаров и технологий, связанных с национальной безопасностью. В Госдепе пообещали, что дополнительные санкции могут быть введены спустя три месяца, если власти России не согласятся предоставить гарантии неприменения химоружия.

В мае 2019 года замгоссекретаря США Андреа Томпсон заявила, что американская сторона подготовила второй пакет антироссийский санкций в связи с «делом Скрипалей», напоминает «Газета.ru».

Экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери 4 марта 2018 года. Лондон утверждает, что они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества класса «Новичок», которое якобы разрабатывалось в России. На основании этого британская сторона бездоказательно обвинила Москву в причастности к инциденту. Россия неоднократно отвергала эти обвинения.

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