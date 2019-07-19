Путин оценил вероятность отравления Скрипаля британскими спецслужбами

Президент России Владимир Путин высказался относительно предположений о том, что британского агента и бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили спецслужбы Великобритании. Об этом он рассказал в интервью Оливеру Стоуну, текст которого был опубликован на сайте Кремля 19 июля.

По словам главы государства, он не верит в данную версию, отметив, что если бы они хотели отравить Скрипаля, то он был бы действительно отравлен.

«Это же, в принципе, в современных условиях несложно сделать. Конечно. Там, я не знаю, миллиграмма хватает. Но если он находился в их руках, это вообще не представляет никакой сложности. Нет, здесь что-то не так. Может быть, просто скандал нужен был», — рассказал Путин.

Также президент прокомментировал сообщения о том, что Скрипаль намеревался вернуться в Россию и предоставить некую информацию в распоряжение СМИ. Владимир Путин заявил, что знал о предполагаемом намерении бывшего разведчика, но сомневается, что у него могла быть какая-то действительно важная информация.

Экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери 4 марта 2018 года. Лондон утверждает, что они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества класса «Новичок», которое якобы разрабатывалось в России. На основании этого британская сторона бездоказательно обвинила Москву в причастности к инциденту. Россия неоднократно отвергала эти обвинения.