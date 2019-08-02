Призакрытая дверь: Москва не хоронит ДРСМД

Несмотря на прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) 2 августа, Россия готова в любой момент вернуться к соглашению с США. Об этом «Известиям» рассказал глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв. Москва не намерена втягиваться в гонку вооружений, но и делать первые шаги навстречу не собирается. Как пояснил «Известиям» источник в российских дипломатических кругах, Москва понимает, что Вашингтон не планирует возвращаться к ДРСМД на прежних основаниях. По мнению собеседника, сейчас надо сосредоточиться на продлении договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Опрошенные «Известиями» американские эксперты уверены: международная безопасность после 2 августа резко не ослабнет, однако в случае развала СНВ-3 риски несопоставимо возрастут.

Можем вернуться

В нарушении ДРСМД Россия и США подозревают друг друга уже много лет. И, казалось, державы могли существовать в состоянии взаимных обвинений еще очень долго. Поэтому заявление Дональда Трампа о намерении разорвать договор, сделанное в октябре 2018 года, стало неожиданным. И всё же оно было воспринято как нечто логичное, пусть и крайне опасное. Встав на путь разрушения, Вашингтон фактически вынудил Москву принимать ответные меры. И когда стало понятно, что 2 августа Штаты прекратят выполнять свои обязательства, в России был принят закон о приостановке участия в ДРСМД.

Тем самым РФ сохранила за собой право в любой момент вернуться к реализации договора , сказал «Известиям» Константин Косачёв.

— Мы не хороним ДРСМД и готовы вернуться к нему, если это сделает американская сторона. Кроме того, есть четкие указания президента министрам обороны и иностранных дел не предпринимать практических действий, которые бы противоречили договору, пока этого не сделают США. А также не инициировать новых переговоров, пока к этому не проявит интерес Вашингтон. Таким образом, мы полностью возлагаем вину за прекращение ДРСМД и ответственность за его возможное восстановление на американцев. И Россия всегда будет готова к нему вернуться , — отметил сенатор.

СНВ Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Тем не менее, рассказал «Известиям» источник в российских дипломатических кругах, в Москве прекрасно понимают, что Вашингтон не собирается пересматривать свое решение. По его словам, США просят Россию повлиять на Китай и помочь с запуском трехсторонних переговоров, однако РФ этого делать не собирается, поскольку данная инициатива исходила не от нее.

— Кулуарно американцы говорят: «Это не против вас, мы хотим подключить Китай к контролю над вооружениями, и вы должны нам помочь». Если это так, то не надо было тогда устраивать показательные выступления и обвинять нас в нарушении ДРСМД. Стоило открыто заявить о своих целях . Тем более ради подключения третьих стран нельзя было разрушать уже существующий механизм контроля, — подчеркнул собеседник.

Скрытая угроза

Хотя ДРСМД и становится перевернутой страницей истории, создавая потенциальные угрозы для безопасности и стабильности в Европе, резкого ухудшения ситуации ждать не стоит, уверен американский политолог, директор Центра военно-политического анализа в Hudson Institute Ричард Вайц. По его словам, США сейчас не планируют размещать ядерные ракеты средней и меньшей дальности в Европе, а Россия не будет резко наращивать РСМД . Поэтому в данном вопросе «всё довольно предсказуемо, а сохранение возможности взаимного гарантированного уничтожения» — и так один из факторов стабильности.

СНВ Пусковая установка «Искандер-М» и ракета 9М729 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Так или иначе, ДРСМД был не только первым российско-американским договором о запрещении целой системы вооружений, но и соглашением, сыгравшим важную роль в укреплении стабильности в Европе, напомнила «Известиям» экс-сотрудник Госдепартамента, эксперт по разоружению Лора Кеннеди.

К тому же прекращение ДРСМД не только таит в себе риски для Европы, но и может привести к новой гонке вооружений в других регионах, например в Азии, считает бывший дипломат. Она отметила, что договор касался как ядерных, так и обычных вооружений. А значит, вполне реально прийти к каким-то решениям по отдельным системам доставки ракет, которые еще недавно были частью соглашения.

СНВ на двоих

Сейчас Россия и США сосредоточились над продлением СНВ-3, сообщил «Известиям» российский дипломатический источник. По его словам, несмотря на то что консультации уже начались, позиции сторон по отдельным аспектам договора пока серьезно расходятся . Кроме того, соглашение истекает в феврале 2021 года, а значит, надо поторопиться, чтобы не оставить планету без «последнего договора».

Дональд Трамп и его ставленники не устают повторять мантру, что крайне важно подключить к контролю над вооружениями Китай. После развала ДРСМД из Вашингтона начали намекать, что хотели бы и к соглашению по СНВ подтянуть Пекин. Тем не менее сделать это за оставшиеся полтора года нереально, поэтому сейчас Россия и США должны перезаключить договор на двусторонней основе, считают американские эксперты.

— Соглашение по ограничению стратегических ядерных систем доставки с включением Китая положительно отразилось бы на региональной и глобальной стабильности. Но на подобный договор потребуется явно больше чем два года переговоров . Поэтому самое разумное решение — сначала продлить СНВ-3, а уже параллельно с этим пытаться подключать Китай, — сказал «Известиям» Ричард Вайц.

По мнению Лоры Кеннеди, необязательно сиюминутно начинать официальные переговоры с КНР по контролю над вооружениями, поскольку, например, исследовательская дискуссия уже могла бы стать хорошим стартом. К тому же подобные обсуждения реально организовать в двустороннем формате, в трехстороннем — США, Россия, Китай, в рамках «ядерной пятерки» и т.д.

СНВ Американский стратегический бомбардировщик Боинг Б-52 «Стратофортресс» Фото: commons.wikimedia.org/U.S. Air Force

— Такой диалог не должен рассматриваться как альтернатива или предварительное условие для продления СНВ-3 , который уже предполагает предсказуемость, прозрачность и мониторинг. Это имеет неоценимое значение и для США, и для России. Его прекращение устранит последний важный элемент двусторонней архитектуры контроля над ядерными вооружениями, что вызовет глубокую тревогу международного сообщества, — заверила «Известия» бывший дипломат.

Несмотря на то что советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон далеко не поклонник СНВ-3, в США есть серьезные группы влияния, в том числе в конгрессе, которые выступают за продление договора. Лора Кеннеди подчеркнула, что Дональд Трамп «сам себе хозяин» и способен внести личный вклад в сохранение ключевого соглашения.

Ричард Вайц также согласен, что многое в этом вопросе зависит от американского лидера, который, «похоже, имеет здесь скрытый умысел». На фоне стартующей в США избирательной кампании и планов Дональда Трампа зайти в Белый дом дважды, решение по СНВ-3 может в том числе сыграть свою роль. Если хозяин Овального кабинета согласится продлить существующий СНВ-3, то получит широкую поддержку в конгрессе, считает эксперт.