Додон заявил о намерении восстановить полноценные отношения с Россией

Президент Молдавии Игорь Додон рассказал о перспективах развития отношений Кишинева и Москвы. Этот вопрос молдавский лидер затронул в записи в Facebook, посвященной его встрече с членом палаты представителей американского конгресса Майком Куигли.

«Заверил американского гостя в твердой позиции Кишинева по сохранению в силе всех международных соглашений нашей страны, в том числе с Европейским союзом. При этом Республика Молдова будет добиваться восстановления полноценных стратегических отношений с Российской Федерацией», — написал Додон.

Также, по словам Додона, он обменялся с представителем конгресса мнениями о развитии стратегического диалога между Молдавией и Соединенными Штатами. Кроме того, Додон сообщил о намерении в сентябре текущего года посетить Нью-Йорк. Там глава государства впервые с 2005 года выступит с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН, а также проведет ряд двусторонних встреч.

16 июня Додон выразил надежду на то, что новое правительство Молдавии сможет наладить отношения с Москвой. Он отметил, что последние два с половиной года правительство Молдавии блокировало все контакты с Россией и отношения между двумя странами сохранялись только на уровне президентов.

В феврале прошли выборы в парламент Молдавии, однако создать правящую коалицию не удалось. Тем не менее парламент избежал роспуска и организации досрочных выборов. Партия социалистов Молдавии, поддерживающая Додона, и проевропейский блок Acum выступили против контролировавшей прежний парламент и кабмин страны Демократической партии Молдавии (ДПМ). Большинством голосов были избраны спикер парламента и новый премьер-министр.