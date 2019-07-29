В Молдавии отменили запрет на поездки в Россию для чиновников

Запрет на поездки в Россию для парламентариев и членов кабмина отменили в Молдавии. Об этом в понедельник, 29 июля, заявил президент республики Игорь Додон, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на местное телевидение.

«Снято ограничение на то, чтобы представители парламента и правительства ехали в Российскую Федерацию и обсуждали вопросы двусторонней повестки», — сказал глава государства.

По его словам, запрет перестал действовать в тот момент, когда первая делегация из Молдавии отправилась в Россию.

Парламент и правительство Молдавии в марте 2017 года приняли решение, согласно которому чиновникам запрещалось ездить в РФ.

В середине июня Додон заявлял, что новое правительство Молдавии сможет наладить отношения с Москвой.