В Молдавии полицейские сняли российские номера с автомобиля

В Молдавии сотрудники полиции сняли с автомобиля российские регистрационные номера. Об этом 9 августа сообщил портал Stiri.

Как рассказал владелец транспортного средства, инспекторы вели себя крайне агрессивно и повредили сам номер во время демонтажа.

«Я приехал в свою страну, но на машине с регистрационными номерами Российской Федерации. У меня сняли номера, как их вернуть и куда уехали патрульные инспекторы, я не знаю», — сказал он.

Автомобилист также обратился к министру внутренних дел Андрею Нэстасе, чтобы тот помог в этой ситуации.

Позже ему ответили из пресс-службы полиции. Выяснилось, что правоохранители сняли номерные знаки из-за тонировки стекол.

«Если окна затонированы, регистрационные номера снимаются, когда водитель устраняет это нарушение, номерной знак возвращается. Мужчина был оштрафован на сумму в размере 1200 леев», — заявила представитель полиции Диана Фетко.

3 июля пользователи Сети активно обсуждали видео, как в Грузии несколько человек напали на машину с российскими номерами. Судя по записи, агрессию нападавших вызвала георгиевская ленточка в салоне машины.