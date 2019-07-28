В Грузии пройдет митинг за нормализацию отношений с Россией

Партия «Альянс патриотов Грузии» готовится к проведению в Батуми митинга за нормализацию отношений России и Грузии. Об этом заявил один из лидеров движения Гоча Тевторадзе.

«Важно, чтобы между нашими странами были нормальные отношения, не было никаких санкций, было восстановлено прямое авиасообщение», — цитирует его ТАСС. Тевторадзе также отметил, что грузинскому руководству нужно сменить риторику в общении с Россией.

Акция будет проходить под лозунгами за нейтралитет Грузии, так как военное неприсоединение на данном этапе очень важно, отметил собеседник журналистов.

Беспорядки в Грузии начались 20 июня. Поводом для массовых акций протеста стало то, что во время сессии генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) российского делегата Сергея Гаврилова усадили в кресло спикера парламента Грузии.

Недовольные случившимся политические силы вышли на митинги. Вскоре начались беспорядки и нападения на российских журналистов и туристов. Из-за небезопасной для россиян обстановки с 8 июля РФ прекратила авиасообщение с Грузией, а российские депутаты предложили ввести экономические ограничения против Тбилиси, однако российский лидер Владимир Путин не поддержал эту инициативу.

15 июля премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что расследование дела о беспорядках в Тбилиси 20 июня продолжается, и пообещал, что виновные не уйдут от ответственности.