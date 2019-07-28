В Грузии арестован экс-министр обороны по делу о беспорядках в Тбилиси

Городской суд Тбилиси арестовал бывшего министра обороны страны Ираклия Окруашвили из-за участия в беспорядках на митингах в Тбилиси 20–21 июня. Об этом сообщил телеканал «Звезда» в воскресенье, 28 июля.

Отмечается, что суд отказал лидеру партии в освобождении под залог.

22 июля Окруашвили заявил, что финансировал так называемую «революцию роз» в 2003 году, когда к власти в стране пришел Михаил Саакашвили.

Он добавил, что разные «теории заговора» о причастности к «революции роз» американского инвестора Джорджа Сороса или основателя правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзины Иванишвили не являются правдой.

Беспорядки в Грузии начались 20 июня. Тогда в Тбилиси вспыхнули массовые акции протеста из-за того, что во время сессии генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) российского делегата Сергея Гаврилова усадили в кресло спикера парламента Грузии.

Недовольные случившимся политические силы вышли на митинги. Вскоре начались беспорядки и нападения на российских журналистов и туристов. Из-за небезопасной для россиян обстановки с 8 июля РФ прекратила авиасообщение с Грузией, а российские депутаты предложили ввести экономические ограничения против Тбилиси, однако российский лидер Владимир Путин не поддержал эту инициативу.

15 июля премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что расследование дела о беспорядках в Тбилиси 20 июля продолжается, и пообещал, что виновные не уйдут от ответственности.