Экс-глава минобороны Грузии признался в финансировании «революции роз» в 2003 году

Бывший министр обороны Грузии Ираклий Окруашвили заявил, что финансировал так называемую революцию роз в 2003 году, когда к власти в стране пришел Михаил Саакашвили.

Он заявил, что разные «теории заговора» о причастности к «революции роз» американского инвестора Джорджа Сороса или основателя правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзины Иванишвили не являются правдой.

«Вся кампания в 2003 году, включая «революцию роз», была профинансирована мной», — цитирует Окруашвили агентство ТАСС.

В 2003 году в республике состоялись парламентские выборы, результаты которых оспорили представители оппозиции — Михаил Саакашвили, Нино Бурджанадзе и Зураб Жвания. Они требовали отставки президента Эдуарда Шеварднадзе, что последний и сделал в ноябре 2003 года.

До 2006 года Окруашвили считался соратником Саакашвили и занимал разные посты в правительстве Грузии — министра внутренних дел, министра обороны, министра экономики.

В дальнейшем он ушел в оппозицию, а после резкой критики в адрес Саакашвили, который на тот момент возглавлял страну, был арестован по обвинению в коррупции. После освобождения под залог он покинул Грузию и получил политическое убежище во Франции, в то время как на родине его заочно приговорили к 11 годам тюрьмы за взяточничество в особо крупных размерах. Все обвинения с него сняли в 2012 году, и Окруашвили смог вернуться в Грузию.