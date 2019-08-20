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Макрон по-русски написал о России

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Фото: REUTERS/Sputnik/Kremlin/Alexei Druzhinin
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Президент Франции Эммануэль Макрон на своей странице в Facebook написал пост о России на русском языке.

В сообщении он охарактеризовал Россию как «глубоко европейскую страну», где «налицо» прогресс в политическом и экономическом развитии. Французский лидер выразил уверенность в необходимости установления доверительных отношений между Москвой и Брюсселем, а к посту прикрепил фотографию с президентом России Владимиром Путиным, сделанную накануне.

19 августа состоялась встреча Макрона с Владимиром Путиным. Переговоры прошли в летней резиденции французского лидера — форте Брегансон и продлились около 3,5 часа.

Главы государств обсудили двусторонние отношения стран. В частности, Макрон выразил уверенность в европейском будущем России и приветствовал решение Москвы ратифицировать Парижское соглашение по климату. Настоящее положение дел между Москвой и Парижем французский лидер назвал историческим моментом.

По словам помощника президента РФ по международным делам Юрия Ушакова, стороны также обговорили острые вопросы международной повестки, а именно ситуации в Ливии, Сирии, на Украине и в Иране.

Как отмечал до переговоров с Путиным Макрон, в преддверии саммита «большой семерки» Франции «крайне важно взять на себя инициативу (переговоров. — «Известия») с Россией, чтобы обсудить все способы сотрудничества по основным вопросам».

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