Макрон по-русски написал о России

Президент Франции Эммануэль Макрон на своей странице в Facebook написал пост о России на русском языке.

В сообщении он охарактеризовал Россию как «глубоко европейскую страну», где «налицо» прогресс в политическом и экономическом развитии. Французский лидер выразил уверенность в необходимости установления доверительных отношений между Москвой и Брюсселем, а к посту прикрепил фотографию с президентом России Владимиром Путиным, сделанную накануне.

19 августа состоялась встреча Макрона с Владимиром Путиным. Переговоры прошли в летней резиденции французского лидера — форте Брегансон и продлились около 3,5 часа.

Главы государств обсудили двусторонние отношения стран. В частности, Макрон выразил уверенность в европейском будущем России и приветствовал решение Москвы ратифицировать Парижское соглашение по климату. Настоящее положение дел между Москвой и Парижем французский лидер назвал историческим моментом.

По словам помощника президента РФ по международным делам Юрия Ушакова, стороны также обговорили острые вопросы международной повестки, а именно ситуации в Ливии, Сирии, на Украине и в Иране.

Как отмечал до переговоров с Путиным Макрон, в преддверии саммита «большой семерки» Франции «крайне важно взять на себя инициативу (переговоров. — «Известия») с Россией, чтобы обсудить все способы сотрудничества по основным вопросам».