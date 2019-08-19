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Макрон приветствовал решение РФ ратифицировать Парижское соглашение по климату

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Фото: ТАСС/Алексей Дружинин
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Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с российским лидером Владимиром Путиным приветствовал решение Москвы ратифицировать Парижское соглашение по климату. Об этом 19 августа, ссылаясь на заявление главы Франции, сообщает ТАСС.

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«Мир стал свидетелем рекордных изменений температуры в арктической зоне. Эта ситуация является беспрецедентной, и мы должны скоординировать свои усилия с партнерами для ее преодоления», — сказал Макрон и отметил, что Францию обрадовало российское решение ратифицировать парижские договоренности по климату. Помимо этого, французский президент выразил солидарность России в связи с лесными пожарами в Сибири.

Владимир Путин в преддверии переговоров с Макроном также заявил, что РФ готова к сотрудничеству с Францией по климатическому соглашению.

Ранее 19 августа глава РФ прибыл в Марсель, откуда направился в летнюю резиденцию Макрона «Форт Брегансон» для переговоров. О том, что французский лидер примет Путина в «Форте Брегансон», сообщили в пресс-службе российского президента 27 июля. Выбор места переговоров президент Франции объяснил тем, что в его резиденции можно «изолироваться для работы», но при этом оставаться на связи для ведения телефонных переговоров международного уровня, а также принимать лидеров иностранных государств.

Парижское соглашение по климату было подписано в декабре 2015 года. К нему присоединились 195 стран, в том числе и Россия. Государства обязуются принять меры, чтобы не допустить повышения средней температуры на Земле более чем на 2 градуса Цельсия к 2100 году

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