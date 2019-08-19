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Начались переговоры Путина и Макрона

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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Во Франции начались переговоры президента России Владимира Путина и французского лидера Эммануэля Макрона. Об этом в понедельник, 19 августа, сообщает ТАСС.

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Уточняется, что ни в формате тет-а-тет, ни в составе делегаций нет журналистов для освещения беседы. По словам помощника российского президента по международным делам Юрия Ушакова, российскую сторону будет представлять он сам, глава МИД Сергей Лавров и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее 19 августа Путин прибыл в Марсель, откуда на вертолете полетел в город Борм-ле-Мимоза департамента Вар, где расположена летняя резиденция Макрона — «Форт Брегансон».

По словам Ушакова, темой обсуждения станут двусторонние отношения. Он подчеркнул, что российский лидер намерен затронуть вопрос развития отношений РФ с Евросоюзом на фоне обновления руководящего состава европейских органов управления.

Кроме того, стороны обговорят острые вопросы международной повестки дня. Среди них ситуации в Ливии, Сирии, на Украине и в Иране. Ушаков отметил, что планируется обсудить перспективы проведения нового саммита в «нормандском формате».

27 июля Макрон сообщил, что примет Владимира Путина в своей резиденции «Форт Брегансон» 19 августа. Выбор места переговоров он объяснил тем, что в «Форте Брегансон» можно «изолироваться для работы», но при этом оставаться на связи для ведения телефонных переговоров международного уровня, а также принимать лидеров иностранных государств.

Французский лидер напомнил, что с 24 по 26 августа во Франции состоится саммит «большой семерки» и в преддверии встречи «крайне важно взять на себя инициативу (переговоров. — Ред.) с Россией, чтобы обсудить все способы сотрудничества по основным вопросам».

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