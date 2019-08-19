Путин указал на переброску боевиков из демилитаризованной зоны в Сирии

Президент России Владимир Путин в преддверии переговоров с лидером Франции Эммануэлем Макроном заявил о вылазках террористов и их переброске их из демилитаризованной зоны в Сирии в другие регионы мира.

По словам российского лидера, стороны в ходе переговоров обсудят ситуацию в арабской республике. До подписания соглашения в Сочи по демилитаризации части идлибской зоны, на тот момент 50% территории контролировали террористы. Сейчас уже 90% находится под контролем боевиков и происходят постоянные вылазки, подчеркнул Путин.

«Более того, что особенно опасно, мы наблюдаем переброску из этого региона боевиков в другие регионы мира, и это чрезвычайно опасная вещь», — цитирует президента России в понедельник, 19 августа, «РИА Новости».

Путин и Макрон в ходе переговоров обсудят ситуацию в Сирии и Ливии, Украину, сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, а также ситуацию в Персидском заливе.

В сентябре 2018 года президенты России и Турции — Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подписали соглашение о создании демилитаризованной зоны вдоль линии соприкосновения сирийских войск и вооруженной оппозиции в Идлибе.

В начале августа террористы группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра», запрещена в РФ) заявили об отказе вывести свои формирования из демилитаризованной зоны в сирийской провинции Идлиб.

В среду, 31 июля, стало известно о согласии Дамаска на прекращение огня в Идлибе, если будут выполнены сочинские договоренности. Согласно им, боевики должны отойти на 20 км от демилитаризованной зоны, откуда будет выведено тяжелое вооружение.

Конфликт в Сирийской Арабской Республике начался в 2011 году. В 2015 году Вооруженные силы России по приглашению официального Дамаска начали оказывать помощь в освобождении территорий страны от незаконных вооруженных формирований. Через два года российское командование заявило об окончании активной фазы военной операции против боевиков.