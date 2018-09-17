Путин и Эрдоган договорились о создании демилитаризованной зоны в Идлибе

Россия и Турция создадут демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения в сирийской провинции Идлиб. Соответствующая договоренность достигнута в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи 17 сентября.

По словам российского лидера, в ходе переговоров сторонам удалось выйти на серьезное и согласованное решение по ситуации в регионе.

«Решили создать вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции с правительственными войсками к 15 октября текущего года демилитаризованную зону глубиной 15–20 км», — заявил Путин на пресс-конференции по итогам встречи. Его цитирует «Интерфакс».

Переговоры лидеров двух стран продолжались около 4,5 часов. Стороны также обсудили вопросы сотрудничества в торгово-экономической сфере, области безопасности и на международной арене.