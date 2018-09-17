Прямой эфир

Путин и Эрдоган договорились о создании демилитаризованной зоны в Идлибе

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия и Турция создадут демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения в сирийской провинции Идлиб. Соответствующая договоренность достигнута в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи 17 сентября.

Сочинский формат
Президенты России и Турции продолжат поиски компромисса по Идлибу

По словам российского лидера, в ходе переговоров сторонам удалось выйти на серьезное и согласованное решение по ситуации в регионе.

«Решили создать вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции с правительственными войсками к 15 октября текущего года демилитаризованную зону глубиной 15–20 км», — заявил Путин на пресс-конференции по итогам встречи. Его цитирует «Интерфакс».

Переговоры лидеров двух стран продолжались около 4,5 часов. Стороны также обсудили вопросы сотрудничества в торгово-экономической сфере, области безопасности и на международной арене.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Стали известны темы переговоров Путина и Орбана
Корабли НАТО приблизились к Сирии

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017