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Путин обсудит с Эрдоганом поиск решений по урегулированию в Сирии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин планирует обсудить с со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом поиск решений по вопросам урегулирования кризиса в Сирии. Об этом он сообщил на встрече глав государств.

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«Вопросов очень много, причем есть и очень сложные вопросы. Я рад вас видеть для того, чтобы не только обменяться мнениями по всему этому комплексу вопросов, но и поискать решения там, где их пока нет», — приводит ТАСС заявление российского лидера.

Он также отметил, что отношения между Россией и Турцией развиваются энергично и в позитивном ключе, в том числе сотрудничество в торгово-экономической сфере, в области безопасности, а также на международной арене.

В свою очередь, Эрдоган выразил уверенность в том, что итоги переговоров глав двух государств станут «новой надеждой для региона».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в ходе переговоров Путина и Эрдогана в Сочи будет затронута острая ситуация в сирийской провинции Идлиб.

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