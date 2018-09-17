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Путин и Эрдоган обсудят ситуацию в Идлибе на встрече в Сочи

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Фото: Global Look Press/Anas ALkharboutli/dpa
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Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган продолжат обсуждение сирийского урегулирования. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в понедельник, 17 сентября. 

Сочинский формат
Президенты России и Турции продолжат поиски компромисса по Идлибу

«Ситуация острая с Идлибом», — подчеркнул он.

Пресс-секретарь российского лидера напомнил, что некоторое время назад она обсуждалась в трехстороннем формате — РФ, Турция и Иран. Теперь Москва и Анкара продолжат переговоры в двустороннем формате. «Есть определенные различия в подходах», — отметил Песков.

Ранее пресс-служба Кремля подтвердила, что встреча Путина и Эрдогана пройдет 17 сентября в Сочи. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу до этого заявлял, что Турция хочет решить проблему сирийского Идлиба «в тесном контакте» с Россией. 

Вооруженный конфликт в САР начался в 2011 году. В 2017 году Вооруженные силы РФ заявили об окончании активной фазы военной операции против боевиков. В отдельных районах республики при содействии российских ВКС продолжаются зачистки от боевиков. Идлиб является последним пунктом на территории страны, где сконцентрировано значительное число террористов.

13 сентября МИД России сообщал, что боевики готовятся к длительной обороне этого города. В тот же день сирийская армия нанесла артиллерийский удар по террористам, нападавшим на мирных граждан на юге Идлиба.

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