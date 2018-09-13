Армия Сирии ударила по боевикам на юге Идлиба

Армия Сирийской Арабской Республики нанесла артиллерийский удар по боевикам, нападавшим на мирных граждан на юге провинции Идлиб, пишет «РИА Новости» со ссылкой на военный источник.

«Армия нанесла артиллерийские удары по центрам скопления и укрытиям террористов, которые нападали на невинных мирных жителей», — сказал источник.

Военные также уничтожили группу боевиков лояльных группировке «Катаиб аль-Изза» на севере провинции Хама. Там же в районе деревни Телль-Васит сирийская армия ликвидировала три укреппункта запрещенной в России «Джебхат ан-Нусры».

Сирийская провинция Идлиб — единственный регион страны, где в большом количестве сконцентрированы силы террористов.

2 сентября в МИД Сирии заявили о намерении властей освободить Идлиб от террористов. Решение поддержали Иран и Россия. МИД РФ заявил о решимости России продолжить борьбу с терроризмом в Сирии.

В августе Минобороны России предупредило о подготовке боевиками в Идлибе провокации с химоружием, которую США и их союзники используют как предлог для атаки на Сирию.