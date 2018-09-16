Боевики доставили в Идлиб емкости с хлором для провокаций

Как следует из сообщений, поступающих от жителей сирийской провинции Идлиб российским офицерам, боевики готовятся к новым провокациям с применением химических отравляющих веществ.

Как рассказал руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко, несколько емкостей с хлором боевики уже доставили в населенный пункт Басанкуль.

Доставку ядовитого вещества осуществили террористы запрещенной в России группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» («Джабхат Ан-Нусра»), информирует в воскресенье, 16 сентября, телеканал «Звезда».

Незаконные вооруженные формирования доставили хлор для осуществления провокации, пишет «Федеральное агентство новостей».

Минобороны России предупредило о готовящейся инсценировке, которую США и их союзники по коалиции используют как предлог для атаки на Сирию, еще в августе.

8 сентября ведомству стало известно о сходке в этой провинции террористов и местных координаторов «Белых касок», в ходе которой они утвердили сценарий провокации.

12 сентября стало известно, что иностранные телеканалы уже отсняли девять сцен постановочной «атаки» в Идлибе, в которых сирийские войска якобы применяют химическое оружие. Из них террористы одобрили два видеосюжета, которые будут переданы в ООН и Организацию по запрещению химического оружия.