Минобороны назвало дату запланированной инсценировки химатаки в Сирии

Инсценировка химатаки в Сирии запланирована на вечер субботы, 8 сентября. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, 7 сентября в командном пункте террористов в Идлибе прошла сходка лидеров террористических группировок с участием местных координаторов «Сирийской гражданской обороны» («Белые каски»).

«На сходке были окончательно согласованы и утверждены сценарии проведения и съемок постановочных инцидентов с якобы применением отравляющих веществ», — сказал Конашенков, которого цитирует «РИА Новости».

По его словам, такая «химатака» должна коснуться мирного населения в населенных пунктах Джиср Эш-Шугур, Серакаб, Тафтаназ и Сармин.

«Сигналом для начала реализации террористами практической фазы провокации в провинции Идлиб станет специальная команда от неких «зарубежных друзей сирийской революции», — добавил официальный представитель Минобороны.

7 сентября президент России Владимир Путин заявил о наличии неопровержимых доказательств готовящихся террористами провокаций с химоружием в Сирии.

Впервые о возможной провокации в Минобороны сообщили 26 августа. Сообщалось, что подготовкой занимаются боевики террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ).

При этом Вашингтон объявил о намерении нанести новый удар по территории арабской республики в случае химатаки. 25 августа МИД РФ сообщил, что в Персидский залив на днях прибыл американский эсминец The Sullivans, оснащенный 56 крылатыми ракетами. Также на авиабазу Эль-Удейд в Катаре передислоцирован стратегический бомбардировщик американских ВМС с 24 крылатыми ракетами.