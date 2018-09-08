Прямой эфир

Военные США предлагают Трампу варианты ответа на возможную химатаку в Сирии

0
Фото: Global Look Press/ZUMA
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американские военные докладывают президенту США Дональду Трампу о возможных вариантах удара по правительственным силам Сирии, если они применят химическое оружие в провинции Идлиб. Об этом в субботу, 8 сентября, заявил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд, находящийся в Индии.

«Мы находимся в регулярном диалоге с президентом для того, чтобы он понимал, какой может быть реакция в случае применения химического оружия», — цитирует его Reuters.

25 августа официальный представитель Минобороны России, генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что США и их союзники готовят новый удар по Сирии, а в качестве предлога будет использована инсценировка применения сирийскими властями химоружия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пушков рассказал о проигрыше США в Сирии
CNN рассказал об ответе США на предупреждения российских военных в Сирии

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017