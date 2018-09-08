Военные США предлагают Трампу варианты ответа на возможную химатаку в Сирии

Американские военные докладывают президенту США Дональду Трампу о возможных вариантах удара по правительственным силам Сирии, если они применят химическое оружие в провинции Идлиб. Об этом в субботу, 8 сентября, заявил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд, находящийся в Индии.

«Мы находимся в регулярном диалоге с президентом для того, чтобы он понимал, какой может быть реакция в случае применения химического оружия», — цитирует его Reuters.

25 августа официальный представитель Минобороны России, генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что США и их союзники готовят новый удар по Сирии, а в качестве предлога будет использована инсценировка применения сирийскими властями химоружия.