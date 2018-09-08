CNN расказал об ответе США на предупреждения российских военных в Сирии

Военные учения США на востоке Сирии являются ответом на предостережения российских военных. Как сообщает телеканал CNN 7 сентября, мероприятия спланированы так, чтобы Россия и САР могли наблюдать за действиями американских военных и «оценить их боеготовность».

Утверждается, что начатые 7 сентября учения возглавляемой США коалицией являются прямым ответом на «серию угроз российских военных».

При этом в официальном сообщении Центрального командования (СЕНТКОМ) американских ВС не оговаривалось, что «командование отдало приказ об учениях именно после поступившего 1 сентября от России предупреждения о намерении войти в зону на юге Сирии, где дислоцированы войска США».

Предполагается, что учения продлятся несколько дней на военной базе США Эт-Танф в провинции Хомс. Войска отработают оперативное развертывание сил, наземную и воздушную атаку.

Ранее 7 сентября телеканал утверждал, что Москва дважды за последнюю неделю уведомляла Вашингтон о готовности атаковать сирийские территории, где находятся «десятки американских военных». По словам источников, Россия уверена в дислокации боевиков на зоне США.

2 сентября в МИД Сирии заявили о намерении властей планируют освободить Идлиб от террористов, несмотря на угрозы со стороны США — в Вашингтоне возможные военные операции считают путем эскалации конфликта.

Идлиб — единственный крупный регион Сирии, который остается подконтрольным незаконным вооруженным формированиям.