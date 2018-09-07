CNN рассказал о готовности России ударить по району Сирии с военными США

Москва дважды уведомила Вашингтон за последнюю неделю о готовности атаковать совместно с правительственными сирийскими войсками территории Сирии, где находятся «десятки американских военных», сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в Минобороны США.

Как заявили источники в Пентагоне, российская сторона сообщила, что на защищенной американскими войсками зоне находятся боевики.

В этой связи у американского командования появились опасения, что американские силы окажутся под угрозой, если Россия нанесет удар, отмечает телеканал. Сообщает, что США якобы предостерегли Москву не бросать вызов американскому военному присутствию.

В материале на сайте телеканала речь идет военной базе США Эт-Танф в провинции Хомс.

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила 6 сентября, что России, Ирану и Сирии не стоит пробовать вести игру против США.

2 сентября глава МИД Сирии Валид Муаллем заявил, что власти планируют освободить Идлиб от террористов, несмотря на угрозы со стороны США. В Вашингтоне возможное проведение военных операций в провинции назвали путем эскалации конфликта.

Идлиб — единственный крупный регион Сирии, который остается подконтрольным незаконным вооруженным формированиям.