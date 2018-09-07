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Хейли призвала Россию «не играть» против США

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Фото: REUTERS/Carlo Allegri
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Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила 6 сентября, что России, Ирану и Сирии не стоить пробовать вести игру против США.

«Мы хотим воспользоваться этой возможностью, чтобы напомнить (президенту Сирии Башару) Асаду и его российским и иранским партнерам: вы не хотите делать ставку на ответные действия Соединенных Штатов», — цитирует «РИА Новости» выступление американского дипломата, посвященное ситуации с химоружием в Сирии.

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После этого Хейли довольно эмоционально обвинила Сирию и РФ во лжи.

«Ложь сирийцев и русских лишь показывает вину Асада. Соединенные Штаты не перестанут решительно давить на эту ложь. Мы не бросим сирийский народ», — заключила она.

США неоднократно бездоказательно обвиняли власти Сирии в применении химоружия в стране и на основании этого наносили ракетные удары по республике.

При этом заявления Дамаска о том, что все запасы химоружия были уничтожены несколько лет назад под наблюдением ОЗХО, Вашингтон игнорировал.

Российская сторона совместно с сирийскими властями указывала на наличие боевых химвеществ у террористов и вооруженной оппозиции в Сирии. Кроме того, Москва доказала постановочный характер химатаки в сирийском городе Дума.

25 августа Минобороны России заявило о подготовке США и их союзниками нового удара по Сирии. Также Москва отметила, что боевики готовят новую провокацию с химоружием.

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