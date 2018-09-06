Франция объявила о готовности нанести удар по Сирии

Французская армия готова нанести удар по Сирии, если в стране вновь используют химическое оружие, заявил начальник главного штаба вооруженных сил Франции генерал Франсуа Лекуэнтр 6 сентября.

«Удары можно нанести силами Франции, но в наших интересах привлечь к операции как можно больше партнеров», — цитирует Лекуэнтра Reuters.

Военачальник также добавил, что ожидает ликвидации последних очагов в Ираке и Сирии запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» к концу ноября.

В последнее время обстановка вокруг Сирии обострилась. 26 августа в Минобороны РФ предупредили о возможной провокации в провинции Идлиб с использованием химического оружия в Сирии, которую готовят боевики террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ).

При этом Вашингтон объявил о намерении нанести новый удар по территории арабской республики в случае химатаки. 25 августа МИД РФ сообщил, что в Персидский залив на днях прибыл американский эсминец The Sullivans, оснащенный 56 крылатыми ракетами. Также на авиабазу «Эль-Удейд» в Катаре передислоцирован стратегический бомбардировщик американских ВМС с 24 крылатыми ракетами.

Идлиб — единственный регион Сирии, который остается в руках незаконных вооруженных формирований. По данным спецпосланника генсека ООН по Сирии Стаффана де Мистуры, в этом регионе находятся около 10 тыс. боевиков террористических группировок «Джебхат ан-Нусра» и «Аль-Каида» (обе запрещены в РФ), сообщает ТАСС.