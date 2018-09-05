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Пентагон прокомментировал сообщения о химоружии сирийской оппозиции

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Фото: REUTERS/Yuri Gripas
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Соединенные Штаты не располагают данными о наличии химического оружия у сирийской оппозиции, рассказал министр обороны США Джеймс Мэттис.

«У нас нет абсолютно никакой разведывательной информации, показывающей, чтобы у оппозиции был какой-либо химический потенциал», — цитирует «РИА Новости» Мэттиса.

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Обстановка в Сирии стала более напряженной за последние дни. 25 августа Минобороны России заявило о подготовке США и их союзниками нового удара по Сирии.

Сообщалось, что в качестве предлога будет использована инсценировка применения сирийскими властями химоружия против мирных жителей в провинции Идлиб. В июне президент Сирии Башар Асад заявил, что не исключает новых инсценировок Западом химических атак на территории страны.

Вашингтон неоднократно бездоказательно обвинял власти САР в применении химоружия и на основании этого подвергал ракетным ударам территорию республики.

Источниками доказательств становились преимущественно материалы спонсируемой США неправительственной организации «Белые каски». Россия уже доказала, что химатака в сирийском городе Думе носила постановочный характер.

4 сентября Белый дом вновь пригрозил Асаду военной силой в случае применения химоружия.

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