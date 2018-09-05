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Минобороны опубликовало видео ударов ВКС РФ по террористам в Идлибе

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Фото: Министерство обороны РФ
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Министерство обороны России опубликовало 5 сентября видео ударов ВКС России по террористам в сирийской провинции Идлиб.

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Ранее официальный представитель военного ведомства, генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что 4 сентября российские самолеты нанесли удары по объектам террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ).

«Все удары российской авиации наносились исключительно по выявленным и подтвержденным по нескольким каналам объектам террористических группировок, расположенным вдали от населенных пунктов», — приводит слова Конашенкова телеканал РЕН ТВ.

Он отметил, что в результате атаки российские ВКС уничтожили склады с беспилотниками, взрывчаткой террористов, переносными зенитно-ракетными комплексами и цех, в котором осуществлялся сбор беспилотных летательных аппаратов. 

Удары также наносились по районам, откуда боевики запускают дроны для террористических атак.

В военной операции были задействованы четыре самолета российской авиагруппы с авиабазы Хмеймим.

В настоящее время большая часть провинции Идлиб подконтрольна боевикам незаконных формирований. По данным Минобороны на 25 августа, в городе сконцентрированы несколько тысяч боевиков, в том числе группировка «Хайат Тахрир аш-Шам» (ранее «Джебхат ан-Нусра», запрещена в РФ).

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