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В Кремле прокомментировали ситуацию в сирийском Идлибе

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Фото: Global Look Press/Daniel Leal-Olivas/ZUMAPRESS
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Ситуация в сирийском городе Идлиб вызывает повышенную обеспокоенность, заявил 5 сентября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Он отметил, что российская сторона осуществляет различные контакты с коллегами, заинтересованными в разрешении конфликта.

При этом Песков добавил, что с вопросами об оперативной обстановке в Идлибе необходимо обращаться к Минобороны России.

2 сентября глава МИД Сирии Валид Муаллем заявил, что власти планируют освободить Идлиб от террористов, несмотря на угрозы со стороны США — в Вашингтоне возможное проведение военных операций в провинции назвали путем эскалации конфликта. В свою очередь, 4 сентября президент США Дональд Трамп назвал возможное наступление «безрассудным нападением» и призвал сирийские власти не «атаковать Идлиб».

Идлиб — единственный крупный регион Сирии, который остается подконтрольным незаконным вооруженным формированиям. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда могли переместиться боевики с семьями, отказавшиеся примириться и добровольно сложить оружие.

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