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Трамп призвал Асада не допустить атаки на Идлиб

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Фото: REUTERS/Yuri Gripas
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Президент США Дональд Трамп предостерег сирийского лидера Башара Асада от «безрассудного нападения» на подконтрольную боевикам провинцию Идлиб.

По мнению главы Белого дома, возможные военные действия станут «гуманитарной ошибкой».

«Президент Сирии Башар Асад не должен безрассудно атаковать провинцию Идлиб. Россияне и иранцы совершат серьезную гуманитарную ошибку, приняв участие в этой потенциальной человеческой трагедии. Сотни тысяч людей могут быть убиты. Не позвольте этому случиться!» — написал американский лидер в своем Twitter-аккаунте.

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В конце августа госсекретарь США Майк Помпео также утверждал, что Вашингтон рассматривает возможную наступательную операцию в Идлибе как эскалацию существующего конфликта.

В ответ глава сирийского МИДа Валид Муаллем заявил, что правительство по-прежнему намерено освободить провинцию от террористов, несмотря на угрозы Соединенных Штатов.

По его мнению, слова американских властей о готовящейся Дамаском химатаке в Идлибе являются лишь оправданием для возможных действий со стороны Вашингтона.

По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, сирийские власти вправе ликвидировать террористическую угрозу на собственной территории.

В конце августа в Минобороны РФ предупредили о возможной провокации с использованием химоружия в Сирии боевиками «Хайат Тахрир Аш-Шам» (запрещена в РФ), которой намерены воспользоваться США.

В Госдепе пообещали «соразмерно ответить» на применение химоружия сирийскими войсками.

В США неоднократно бездоказательно обвиняли власти Сирии в применении химоружия, на основании чего подвергали ракетным ударам территорию арабской республики. Источниками доказательств становились материалы спонсируемой Вашингтоном неправительственной организации «Белые каски». Россия доказывала, что химатаки носили постановочный характер.

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