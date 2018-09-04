Прямой эфир

США хотят провести отдельное заседание СБ ООН по ситуации в сирийском Идлибе

0
Фото: REUTERS/Lucas Jackson
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ситуацию в Идлибе планируют обсудить в Совете Безопасности ООН. Об этом на пресс-конференции во вторник, 4 сентября, заявила американский постпред при организации Никки Хейли.

По краю: на что рассчитывает Турция в сирийском Идлибе
Последняя зона деэскалации всё еще остается очагом террористической угрозы для всех

«Мы обсудим развитие событий в Сирии в предстоящий четверг, 6 сентября, и 20 сентября. На первой встрече мы обсудим химическое оружие, в том числе наши опасения относительно сохраняющейся угрозы его применения режимом [президента САР Башара] Асада против собственного народа. Этим утром в Совете Безопасности уже прошло обсуждение, подавляющее большинство желает проведения встречи по Идлибу. На данный момент мы планируем ее на пятницу, мы проведем ее или в 9:30 (16:30 мск) или в 10:00 (17:00 мск)», — цитирует ее ТАСС.

Идлиб — единственный крупный регион Сирии, который остается в руках незаконных вооруженных формирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда могли переместиться боевики с семьями, отказавшиеся примириться и добровольно сложить оружие.

25 августа Минобороны РФ заявило о подготовке США и их союзниками нового удара по Сирии. По информации ведомства, в качестве предлога будет использована инсценировка применения сирийскими властями химоружия. Именно с этой целью в Персидский залив на днях прибыл американский эсминец The Sullivans с 56 крылатыми ракетами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Песков прокомментировал заявления Трампа по ситуации в Идлибе
Трамп призвал Асада не допустить атаки на Идлиб

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017