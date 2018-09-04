США хотят провести отдельное заседание СБ ООН по ситуации в сирийском Идлибе

Ситуацию в Идлибе планируют обсудить в Совете Безопасности ООН. Об этом на пресс-конференции во вторник, 4 сентября, заявила американский постпред при организации Никки Хейли.

«Мы обсудим развитие событий в Сирии в предстоящий четверг, 6 сентября, и 20 сентября. На первой встрече мы обсудим химическое оружие, в том числе наши опасения относительно сохраняющейся угрозы его применения режимом [президента САР Башара] Асада против собственного народа. Этим утром в Совете Безопасности уже прошло обсуждение, подавляющее большинство желает проведения встречи по Идлибу. На данный момент мы планируем ее на пятницу, мы проведем ее или в 9:30 (16:30 мск) или в 10:00 (17:00 мск)», — цитирует ее ТАСС.

Идлиб — единственный крупный регион Сирии, который остается в руках незаконных вооруженных формирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда могли переместиться боевики с семьями, отказавшиеся примириться и добровольно сложить оружие.

25 августа Минобороны РФ заявило о подготовке США и их союзниками нового удара по Сирии. По информации ведомства, в качестве предлога будет использована инсценировка применения сирийскими властями химоружия. Именно с этой целью в Персидский залив на днях прибыл американский эсминец The Sullivans с 56 крылатыми ракетами.